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Двое жителей Чуйской области отреклись от экстремистских идей

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В процессе проводимых со стороны ГКНБ предупредительно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение деятельности религиозно-экстремистских организаций, отречены от своих пагубных экстремистских идей жители Чуйской области, граждане "С.Н.С." и "Д.Д.К.". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, "С.Н.С." в 2018 году и "Д.Д.К." в 2021 году были вовлечены эмиссарами в ряды РЭО "Хизбут Тахрир аль-Ислами", где активно занимались пропагандой и распространением идеологии запрещенных экстремистских организаций.

"ГКНБ призывает граждан быть предельно бдительными и не поддаваться влияниям различного рода нетрадиционных религиозных течений, деятельность которых законодательством запрещено на территории Кыргызской Республики".


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URL: https://www.vb.kg/428027
Теги:
ГКНБ, Чуйская область, экстремизм, Кыргызстан
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