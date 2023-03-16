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В Кыргызстане приняли Программу развития бизнеса до 2026 года

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Государство продолжает работать над развитием предпринимательства в Кыргызстане. Очередной мерой поддержки стала Программа развития бизнеса в КР до 2026 года. Кабинет Министров страны принял ее 14 марта.

В Министерстве экономики и коммерции республики сообщили, что документ включает инициативы государственного и частного секторов и нацелен на создание условий для устойчивого развития предпринимательства.

"Программа развития бизнеса - это совокупность мер и инициатив государства и частного сектора. Она направлена на устойчивое развитие бизнеса с учетом новых вызовов и взаимодействия Кабинета Министров с бизнесом в реализации Национальной программы развития до 2026 года. Устойчивое развитие бизнеса подразумевает под собой комплексный процесс взаимозависимых количественных и качественных преобразований в бизнесе, который отражает его способность обеспечить целевые потребности общества, экономическую безопасность, сохранение окружающей среды и ресурсной базы", - уточнил начальник управления политики бизнес среды Министерства экономики и коммерции Муса Катаганов.

Программа направлена на достижение показателей Кыргызстана в рейтинге по индексу глобальной конкурентоспособности на 10 позиций к 2026 году. Так же в ней предусмотрен переход к сервисной модели обслуживания бизнеса, что повлечет за собой сокращение налоговых проверок, цифровизацию таможенной инфраструктуры, дерегулирование и дебюрократизацию государственного регулирования предпринимательства. Документ обеспечит и защиту прав на интеллектуальную собственность, это крайне необходимо для развития технологий и здоровой конкуренции.

Финансовую и банковскую системы в соответствии с документом также ожидают реформы. Их приведут в соответствие с требованиями ESG для расширения возможностей доступа к развитию устойчивого финансирования в стране. В 1,5 раза увеличится финансирование и реализация проектов по стандартам ESG в сферах строительства, транспорта, энергетики и финансовом секторе.

Кроме того, будет разработано 10 техническо-экономических обоснований и бизнес-планов для привлечения финансирования по принципам устойчивости и цикличности для спонсирования международными фондами, в том числе в контексте переговоров по списанию внешнего долга страны на экологические проекты. По словам Мусы Катаганова, исполнением поставленых задач займется Проектный офис.

В Программе заложена мера по внедрению индекса женского предпринимательства, что позволит повысить рейтинг Кыргызстана не менее 50 уровня в списке лучших стран для женщин-предпринимателей. Кроме того, будет увеличено число самозанятых в регионах страны, путем развития женского предпринимательства в сфере услуг в области дошкольного образования, включая услуги по уходу и присмотру за детьми.

В этом году в сферу дошкольного образования планируется вовлечь тысячу жительниц во всех регионах Кыргызстана.

В текущем году также будут предприняты меры по созданию центров приграничной торговли с Китаем и Узбекистаном. В программе изложены инициативы, которые будут открыты для сотрудничества и разработки проектов совместно с международными партнерами.

"Все эти меры направлены не просто на развитие отечественного предпринимательства, но и на общее улучшение социально-экономической составляющей страны", - заключил начальник управления политики бизнес среды МЭиК.


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URL: https://www.vb.kg/428031
Теги:
Минэкономики, Кыргызстан, предприниматель, женское предпринимательство
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