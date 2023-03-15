Ташиев: Деньги и власть не должны быть выше законов государства!

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев на своей странице в соцсети опубликовал пост о том, насколько важно сегодня блюсти законность в стране.

"Деньги и власть не должны быть выше законов государства!" - написал он.

Напомним, ранее председатель ГКНБ написал пост о необходимости прощения.

"Мы должны простить многих, почти всех... Мы простые люди, как и все другие, а почему не простишь, ты что, больше, лучше, чем бог? Когда бог прощает, а ты нет, ты кто такой? Ты всего один из 8 миллиардов. Вот и все, ты не можешь быть больше или лучше бога! Мы останемся и исчезнем как люди, простым человеком" - написал он.