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Ташиев: Деньги и власть не должны быть выше законов государства!

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- Бакыт Басарбек
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Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев на своей странице в соцсети опубликовал пост о том, насколько важно сегодня блюсти законность в стране.

"Деньги и власть не должны быть выше законов государства!" - написал он.

Напомним, ранее председатель ГКНБ написал пост о необходимости прощения.

"Мы должны простить многих, почти всех... Мы простые люди, как и все другие, а почему не простишь, ты что, больше, лучше, чем бог? Когда бог прощает, а ты нет, ты кто такой? Ты всего один из 8 миллиардов. Вот и все, ты не можешь быть больше или лучше бога! Мы останемся и исчезнем как люди, простым человеком" - написал он.


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URL: https://www.vb.kg/428032
Теги:
ГКНБ, закон, социальные сети, Кыргызстан, деньги, Камчыбек Ташиев
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