Реджеп Эрдоган - Ататюрк нашего времени

15 и 16 марта президент Садыр Жапаров находится с рабочим визитом в Турции. В эти дни в Анкаре проходит внеочередное заседание саммита глав стран – членов Организации тюркских государств с участием также лидеров Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Главный обсуждаемый вопрос – меры коллективного реагирования на природные и техногенные бедствия.

Тема обсуждения вызвана недавними трагическими событиями в Турции, где череда мощнейших землетрясений унесла жизни более сорока тысяч человек. Ущерб от природной катастрофы оценивается, по данным разных источников, в суммы от 45 до 80 миллиардов долларов.

Разрушено около 50 тысяч зданий. Сотни тысяч граждан живут в палатках или других временных жилищах. Президент Реджеп Тайип Эрдоган, посетив на днях палаточный лагерь в провинции Хатай, дал слово, что все разрушенные города будут восстановлены – по возможности в ближайшее время: "В течение одного года мы планируем передать законным жильцам 319 тысяч домов, а всего построим 650 тысяч".

Землетрясение внесло коррективы в планы проведения президентских и парламентских выборов. Первоначально они должны были состояться 18 июня. Международные аналитики предположили, что в нынешних условиях они могут быть перенесены по крайней мере на год (некоторые эксперты посчитали, что выборы и вовсе могут отмениться). Однако сам Эрдоган уже озвучил дату выборов: они состоятся даже на месяц раньше запланированного, 14 мая. Случайно или нет – 19 мая в Турции ежегодно отмечается день рождения первого главы государства, Мустафы Кемаля Ататюрка.

И предвыборная программа действующего президента, идущего на очередной срок, будет включать пункты о компенсации экономического и социального ущерба от катастрофы.

Предвыборная кампания, по словам Эрдогана, пройдет без традиционного музыкального сопровождения – в знак уважения к памяти погибших и пострадавших в результате стихийных бедствий.

Главным козырем оппонентов действующего президента на предстоящих выборах будет то, что он якобы не сумел подготовить страну к возможным разрушительным природным катаклизмам. В частности, лидер крупнейшей в стране оппозиционной партии Кемаль Кылычдароглу (основной соперник Эрдогана на предстоящих выборах) заявил, что Эрдоган – единственный человек, ответственный за то, что случилось. "В такой период я не могу потерпеть, чтобы кто-то пиарился на негативе в своих политических интересах", - ответил Эрдоган. И напомнил, что в нынешних непростых условиях нужно единство, а не взаимные обвинения.

Реджеп Тайип Эрдоган является действующим президентом Турции с 28 августа 2014 года. До этого занимал пост премьер-министра и запомнился, во-первых, стремлением привлечь в страну как можно больше иностранных инвесторов (инвестиции в турецкую экономику вызвали рост реального ВВП на 64 процента). Во-вторых, Эрдоган увеличил бюджет Министерства образования и срок обязательного образования с восьми до двенадцати лет. В-третьих, настоял на качественном базовом образовании для девочек. Прогрессивный турецкий премьер-министр очень многое сделал для развития образования – от бесплатных учебников до амнистии отчисленных студентов.

В 2005 году тогдашний премьер-министр поддержал инициативу своего испанского коллеги, направленную на уменьшение трений между западным и восточным мирами, а в 2009 году поделился планами по прекращению многолетнего турецко-курдского конфликта.

В 2004 году газета European Voice назвала Эрдогана "европейцем года" за проводимые в его стране реформы. В том же году в Турцию совершил визит Владимир Путин, и это был первый президентский визит в истории современных русско-турецких отношений…

Исторически для Турции всегда была характерна сильная централизованная власть. Потребность турок в харизматических лидерах проявляется и в настоящее время. Вспомним опять Ататюрка – первого турецкого лидера. Именно при нем Турция превратилась в светское национальное государство. Базовыми принципами новой конституции стали социальное равенство, равенство всех граждан перед законом и неделимость турецкого народа. Именно этому человеку турецкий народ обязан тем, что страна пошла по европейскому пути развития, а не осталась средневековым султанатом. Турция установила дипломатические отношения с рядом государств – как западных, так и восточных, ревностно соблюдая при этом интересы своего народа.

Реджеп Тайип Эрдоган идет по его пути, хотя некоторые исследователи противопоставляют эти две фигуры вплоть до того, что Эрдоган якобы "обнулил" Ататюрка. Нынешний президент Турции действует тоже целиком и полностью в ее интересах – и в интересах всего восточного мира, объединяя государства, когда-то входившие в состав Османской империи. Организация тюркских государств, так называемый "тюркский союз", строится на разностороннем взаимовыгодном сотрудничестве - как культурном, так и сотрудничестве по линии министерств и ведомств.

Даже сейчас, после трагедии, отбросившей турецкую экономику на несколько шагов назад, Реджеп Эрдоган остается явным лидером не только своей страны, но и тюркского союза. Говоря о другой беде – пандемии коронавируса, Эрдоган подчеркивал, что в период бедствий "тюркоязычные государства протягивали друг другу руку помощи, демонстрируя единство и солидарность". Теперь эти государства так же едины в борьбе с последствиями разгула стихии. И не только. Каждый саммит Организации тюркских государств демонстрирует решимость совместно бороться против всех форм терроризма, экстремизма и расизма. И сам организатор – в полном смысле "Ататюрк номер 2" (если переводить это имя как "отец тюрков") постоянно говорит о "вечном и нерушимом братстве тюркского мира".

"Солнце вновь будет восходить на Востоке" - очень может быть, что эти слова Эрдогана окажутся пророческими – учитывая глубокий системный кризис нынешнего западного мира.