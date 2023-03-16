В КР появился монумент в честь установления дипотношений с Бельгией

Сегодня в Бишкеке состоится открытие монумента, посвященного 30-летию установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Королевством Бельгия. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По ее данным, на памятной стеле изображены персонажи бельгийских комиксов "Смурфики", которые также были выбраны в качестве защитников целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций и которые несут универсальные ценности мира, гармонии и диалога. Эти ценности также лежат в основе бельгийско-кыргызского партнерства.

Мероприятие состоится в парке Ынтымак, в присутствии посла Королевства Бельгия его превосходительства Анри Вантигема, почетного консула Королевства Бельгия в Кыргызской Республике госпожи Чынары Эсенгелдиевой, городских властей, представителей Министерства иностранных дел и и дипломатического корпуса, представителей гражданского общества и деловых кругов города, а также бельгийской сообщества.