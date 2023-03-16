Жапаров и Эрдоган обсудили создание Тюркского инвестиционного фонда

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 15 марта в Анкаре встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Лидеры стран обсудили широкий круг вопросов двустороннего и многостороннего взаимодействия, уделили особое внимание укреплению связей в политической, торгово-экономической и других сферах.

Реджеп Тайип Эрдоган, тепло приветствуя Садыра Жапарова, выразил слова благодарности кыргызской стороне за оказанную помощь в ликвидации последствий землетрясений, произошедших в Турции в феврале т.г. В частности, за отправленную группу спасателей, которые показали высокий профессионализм.

Кроме того, он поблагодарил за оказанную гуманитарную, финансовую помощь, отправленный мобильный госпиталь кыргызской стороной.

Президент Турции отметил, что чувствует поддержку со стороны Садыра Жапарова, который одним из первых позвонил, чтобы выразить слова сочувствия, а также лично оставил запись в книге соболезнований в здании Посольства Турции в Бишкеке. Такая поддержка кыргызских братьев придает большие силы турецкому народу.

Касаясь вопросов торгово-экономического сотрудничества, турецкий лидер с удовлетворением отметил динамику развития в товарообороте между двумя странами. На сегодня товарооборот между Турцией и Кыргызстаном имеет положительную динамику и вырос на 26 процентов. В перспективе стоит цель по доведению этого показателя до 2 млрд долларов США.

Вместе с тем, президент Турции подчеркнул, что поддерживает создание Тюркского инвестиционного фонда и открытие его регионального представительства в г. Бишкек.

В свою очередь президент Садыр Жапаров еще раз выразил слова соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясений, произошедших в Турции.

Глава государства отметил, что Кыргызская Республика искренне скорбит вместе с братским турецким народом и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что Турция достойно преодолеет это испытание. В трагические дни страна не осталась одна перед лицом стихийного бедствия. Ее поддержали многие страны, в том числе и Кыргызстан, направив спасательные отряды, гуманитарные грузы, палатки для временного размещения пострадавших.

Президент Садыр Жапаров отметил, что кыргызский народ всегда готов оказывать поддержку братской Турции.

Он также пожелал успешного проведения президентских выборов, намеченных на 14 мая т.г.

Кроме того, Садыр Жапаров выступил с предложением провести в ближайшее время очередное заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Кыргызстан намерен активно работать и взаимодействовать с турецкой стороной по увеличению взаимного товарооборота.

Стороны подтвердили приверженность к диалогу и сотрудничеству на мировой арене в целях дальнейшего укрепления двустороннего стратегического сотрудничества, а также содействия устойчивому развитию, стабильности и процветанию двух стран".