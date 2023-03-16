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Акылбек Жапаров принял делегацию китайских бизнесменов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров принял китайскую делегацию во главе с начальником Канцелярии по иностранным делам Народного правительства провинции Шаньдун Цай Сяньцзином. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

В состав делегации также вошли генеральный директор компании "Zhongtong Bus" Пэн Фэн и генеральный директор компании "Zhongtong Bus Overseas" Marketing Чжу Юнху и представители других китайских корпораций.

В ходе встречи были обсуждены вопросы кыргызско-китайского взаимодействия во всех сферах, представляющих взаимный интерес. В частности, стороны обсудили вопрос приобретения для мэрии города Бишкек 1500 автобусов, произведенных в Китайской Народной Республике.

Глава кабинета министров подчеркнул, что особое внимание при реализации вышеупомянутого проекта следует обратить на открытие в городе Бишкеке центров сервисного обслуживания.

В свою очередь представители делегации Китайкой Народной Республики согласились с высказанным пожеланием.

"Китайская Народная Республика является одним из основных наших торговых партнеров. Мы заинтересованы в развитии взаимной торговли и продвижении совместных проектов. Уверен, что совместные проекты, в том числе по обеспечению жителей и гостей столицы удобным и комфортным общественным транспортом, лишь укрепят наше сотрудничество", - заключил глава кабмина.


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URL: https://www.vb.kg/428039
Теги:
Акылбек Жапаров, Китай, Кыргызстан
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