Акылбек Жапаров принял делегацию китайских бизнесменов

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров принял китайскую делегацию во главе с начальником Канцелярии по иностранным делам Народного правительства провинции Шаньдун Цай Сяньцзином. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

В состав делегации также вошли генеральный директор компании "Zhongtong Bus" Пэн Фэн и генеральный директор компании "Zhongtong Bus Overseas" Marketing Чжу Юнху и представители других китайских корпораций.

В ходе встречи были обсуждены вопросы кыргызско-китайского взаимодействия во всех сферах, представляющих взаимный интерес. В частности, стороны обсудили вопрос приобретения для мэрии города Бишкек 1500 автобусов, произведенных в Китайской Народной Республике.

Глава кабинета министров подчеркнул, что особое внимание при реализации вышеупомянутого проекта следует обратить на открытие в городе Бишкеке центров сервисного обслуживания.

В свою очередь представители делегации Китайкой Народной Республики согласились с высказанным пожеланием.

"Китайская Народная Республика является одним из основных наших торговых партнеров. Мы заинтересованы в развитии взаимной торговли и продвижении совместных проектов. Уверен, что совместные проекты, в том числе по обеспечению жителей и гостей столицы удобным и комфортным общественным транспортом, лишь укрепят наше сотрудничество", - заключил глава кабмина.