ГКНБ : Задержан главный врач Национального госпиталя (видео)

ГКНБ в ходе работы по сокращению системной коррупции и устойчивых коррупционных механизмов возбуждено уголовное дело в отношении главного врача Национального госпиталя "М.Т.И.". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках данного уголовного дела выявлены организованные "М.Т.И." различные коррупционные схемы (регулярные поборы, откаты при проведении тендеров, гос.закупки по завышенным ценам у аффилированных поставщиков, фиктивное списание лекарств), которые в первую очередь несут ущерб социально уязвимым слоям населения, ограничивая их права и лишая возможности получить льготные лекарства и квалифицированную медицинскую помощь.

Так, в результате проведенных специальных следственных действий зафиксировано более 20 фактов поборов денежных средств у медперсонала НГ МЗ КР. Так, "М.Т.И.", не являясь практикующим врачом, в корыстных целях создал невыносимые условия для заведующих отделениями и врачей, незаконно вынуждая их на систематической основе получать у пациентов и передавать ему денежные средства, а также практиковались разовые поборы.

Другим аспектом его деятельности в части получения незаконных доходов и личного обогащения являлись государственные закупки. В частности, аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности показала наличие фактов закупки по завышенной стоимости отдельных медицинских изделий и списания дорогостоящих лекарственных препаратов.

Например, в октябре 2022 года по результатам проведенного тендера на поставку иммуномодулирующих медицинских препаратов (низкодозный и высокодозный интерферон, окрелизумаб и ритуксимаб) победившей компанией произведена поставка по завышенной стоимости, в результате чего бюджету нанесен ущерб в размере 36 млн. 205 тыс. 791 сомов.

Кроме того, в мае 2022 года НГ МЗ КР в целях закупки лекарственных препаратов: милдронат, пропофол и магния сульфат, а также медицинских перчаток на сумму 25 млн. 510 тыс. 700 сомов, "М.Т.И." в нарушение установленного порядка, без мониторинга рынка и согласования цен с Департаментом лекарственных средств и медицинских изделий при МЗ КР, применен метод закупки из одного источника путем незаконного заключения контрактов с аффилированными компаниями без публикации объявления о закупке. Тем самым бюджету нанесен ущерб на сумму 11 млн. 723 тысяч сомов.

Установлено, что рыночная розничная стоимость упаковки нестерильных медицинских перчаток не превышает 500 сомов, тогда как НГ МЗ КР они были закуплены по 1200 сомов за упаковку, на сумму 5 млн. 356 тысяч сом),

Как отмечает ГКНБ Национальный госпиталь является самым крупным медицинским учреждением на территории КР, с ежегодным бюджетом более 700 млн. Сомов, без учета донорских и грантовых средств. Из которых 370 млн. сомов расходуются на закупку лекарственных препаратов и мед.изделий (лекарств, протезов, рентген/узи аппаратов), а также на текущие нужды.

Таким образом, аудиторской проверкой установлен ущерб государству в особо крупном размере и превышает 40 млн сомов.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению других коррупционных фактов, а также причастных должностных и иных лиц к вышеуказанным схемам.