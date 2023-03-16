В Бишкеке открылась фотовыставка, посвященная Абды Суеркулову (фото)

В Национальном историческом музее открылась фотовыставка, посвящённая 110-летию выдающегося государственного деятеля КР Абды Суеркулова.

На мероприятии участвовали государственный секретарь КР Суйунбек Касмамбетов, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов, председатель Верховного суда КР Замирбек Базарбеков и другие официальные лица. Среди собравшихся были депутаты Жогорку Кенеша, родственники политика, представители науки и творческой интеллигенции, журналисты и так далее.

Перед собравшимися выступила директор Национального музея Жылдыз Бакашова, которая рассказала, что документы и сведения об этом видном партийном деятеле Кыргызстана собирали из различных мест в том, числе и в госархивах, и у родственников.

Высокие гости присутствовали на открытии постоянной экспозиции, посвящённой Абды Суеркулову, который располагается в зале Новейшей истории музея. За стеклянной перегородкой расположились личные удостоверения незаурядного политика, его награды, выписки из документов, редкие фотографии.

Кроме того, отдельно организована фотовыставка "Великий сын своего народа". Посетители Национального музея могут увидеть уникальные фотографии, которые отражают всю жизнь этого удивительного человека и истинного патриота своей Родины.

Во время официальной части, государственный секретарь КР Суйунбек Касмамбетов зачитал письмо от имени Президента КР. Глава государства отметил, что сегодня наша страна как никогда нуждается в таких принципиальных и честных кадрах как Абды Суеркулов. Госсекретарь в свою очередь предложил Нацмузею и Минкульту активно пропагандировать среди молодежи деяния наших прославленных соотечественников.

Одним из инициаторов открытия фотовыставки и постоянной экспозиции в музее стал председатель Верховного суда КР Замирбек Базарбеков. По словам Базарбекова за годы работы Суеркулова председателем Совета министров Киргизской ССР было начато строительство ряда важнейших объектов промышленности, культуры и образования, которые до сих пор служат народу. Благодаря его неустанному труду были построена стратегическая дорога Бишкек - Ош и проложен туннель на перевале Тоо-Ашуу. То есть это были "золотые годы" развития страны.

Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов подчеркнул, что Абды Суеркулов работал в непростые для страны послевоенные времена. Но достойно прошел через все испытания и внес неоценимый вклад не только в развитие кыргызской экономики, но и страны в целом.

Фотовыставка будет проходить в Национальном музее (5 этаж) до конца марта.

Для справки: Абды Суеркулов (1912–1992) – известный государственный и общественный деятель республики – внес большой вклад в развитие промышленного, научно-технического и образовательного потенциала Кыргызской Республики. Он родился 12 (25) декабря 1912 года в селе Торкент Токтогульского района Ошской области.

В период с 1950-1958 годы являлся председателем Совета министров Киргизской ССР. В 1959-1969 годы работал министром торговли Киргизской ССР, в 1971-1978 годы возглавлял ВДНХ Киргизской ССР.