Кызыл-Кыштакский айыл окмоту нанес ущерб государству 21.7 млн сомов

Прокуратурой Ошской области в ходе проверки установлено, что должностные лица Кызыл-Кыштакского айыл окмоту Кара-Суйского района Ошской области в 2020-2023 годах злоупотребляя должностным положением, в нарушение нормативных правовых актов КР о предоставлении в аренду земель, находящихся в муниципальной собственности, предоставляли в аренду для коммерческого использования земельные участки с существенным занижением суммы аренды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, указанные лица не принимали предусмотренных законодательством мер в отношении ряда коммерческих объектов, незаконно возведенных на земельных участках не предоставленных в аренду.

В результате вышеуказанных действий, интересам государства причинен ущерб на общую сумму 21 млн. 770 тыс. сомов.

По данному факту прокуратурой Ошской области возбуждено уголовное дело по статье ст.337 УК КР и проводится расследование.