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Решение вопроса по границе принесло людям свободу передвижения и общения

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- Нина Ничипорова
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"Непросто было растопить 25-летний лед между нами и нашими соседями, это потребовало большой политической воли и огромного труда. А за счет решения 30-летней пограничной проблемы только с нашим братским Кыргызстаном свыше двух миллионов жителей долины получили возможность свободного перемещения и общения со своими близкими и родственниками", - отметили сенаторы на 38 пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан во время рассмотрения вопроса о проведении референдума по проекту Конституционного закона Республики Узбекистан "О Конституции Республики Узбекистан".

А потому в проекте закона особо подчеркивается, что Узбекистан в международных отношениях останется приверженным добрососедству и стратегическому сотрудничеству. "Проведение Узбекистаном миролюбивой внешней политики, признание принципа территориальной целостности государств наряду с принципами их суверенного равенства, неприменения силы или угрозы силой еще больше повысит статус нашей страны как надежного партнера, верного общепризнанным идеям международного права", - говорится в сообщении посольства Узбекистана в Кыргызстане.

На своем заседании Сенат Узбекистана одобрил законопроект о поправках в Конституцию и вынес его на всенародный референдум.

"При его подготовке были учтены предложения нашего народа, экспертов и специалистов, международная практика и опыт зарубежных стран, - отмечается в сообщении. - Исходя из идеи о том, что "единственным источником и автором Конституции должен быть народ", было проведено всенародное обсуждение по проекту Конституционного закона. Всего от населения поступило свыше 220 тысяч предложений по его совершенствованию, из которых каждый четвертый отражен в проекте".

А также были тщательно проанализированы более 400 международных документов, принятых ООН, ОБСЕ, ШОС, ЕС, Организацией тюркских государств и другими международными организациями, конституции почти 190 стран. Проект Конституционного закона неоднократно обсуждался с участием международных экспертов и специалистов с проведением около 10 зарубежных и международных экспертиз и также поддержан ими.

В закон вводятся принципиальные нормы, касающиеся всего народа и государства. В частности, впервые в Конституции закрепляется в качестве неизменного положения, что Узбекистан является суверенным, демократическим, правовым и социальным государством. Эта принципиальная норма направлена на сохранение и дальнейшее укрепление независимости нашей страны, интенсивное продолжение реформ, основанных на принципе "Во имя достоинства человека" и обеспечении приоритета права.

Обеспечение прав и свобод человека закрепляется как высшая обязанность государства. Сенаторы подчеркнули, что эта норма пронизана в содержании всей Конституции. В частности, закрепляется, что права и свободы человека определяют сущность законов, деятельности государственных органов и их должностных лиц.

Вместе с тем, неясности во взаимоотношениях человека с государственными органами толкуются в пользу человека, а меры правового воздействия должны основываться на принципе соразмерности и быть достаточными для достижения законных целей. Эти положения обеспечивают приоритет прав человека, повышают ответственность государственных органов при выполнении своих обязанностей с соблюдением прав человека, предотвращают применение излишних мер правового воздействия в отношении человека.

В проекте по принципу "человек-общество-государство" почти в 3,5 раза увеличиваются нормы, касающиеся прав человека. В частности, вносится норма, закрепляющая гарантии неприкосновенности личности в уголовном процессе, что каждый имеет право на свободу и неприкосновенность частной жизни, на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, электронных и иных сообщений, ограничение этого права допускается на основании решения суда.

Также отмечалось, что отныне приоритетная политика государства будет направлена на поддержку социально незащищенных или малообеспеченных слоев, образование, здравоохранение, социальные услуги и смягчение социального неравенства в обществе.

В Конституции в три раза увеличены нормы, касающиеся социальных обязательств государства, в частности устанавливается, что государство берет на себя ряд новых обязательств по сокращению бедности, обеспечению занятости, защите от безработицы.

В ходе обсуждения подчеркивалось, что государство берет на себя обязательство создания условий для полноценного использования объектов и услуг социальной, экономической и культурной сфер лицами с инвалидностью, содействия их трудоустройству и получению нуждающихся, повышения качества жизни социально уязвимых категорий населения, что также характерно для социального государства.

В законе закрепляется положение, что каждый имеет право на жилище. Сенаторы отметили, что в прошлом году в стране были созданы условия для получения новых квартир 50 тыс. семей, в этом году планируется обеспечить жильем 90 тысяч, а в течение 2-3 лет - 200 тысяч семей.

Как подчеркивается в сообщении информационной службы Сената, впервые на уровне Конституции закрепляется право каждого на охрану здоровья и квалифицированное медицинское обслуживание. Государство берет обязательство бесплатного оказания ряда медицинских услуг населению. В 2023 году будет пересмотрен Пакет гарантированных услуг, будет полностью охвачен объем диагностических, лечебно-профилактических услуг по 20 видам заболеваний и увеличены бесплатные первичные анализы по 20 распространенным заболеваниям с 15 до 25, обследования - с 10 до 20, лекарственные препараты - с 64 до 90.

Впервые в проект включаются положения о предоставлении академической свободы высшим образовательным организациям, поддержке негосударственных образовательных организаций. Конституция в новой редакции гарантирует получение бесплатного высшего образования за счет государства на конкурсной основе. Сенаторы особо отметили, что до 2017 года количество государственных грантов для поступления в вузы только сокращалось, за последние шесть лет ситуация в этом вопросе полностью изменилась, количество грантов увеличилось в 2 раза и достигло 40 тысяч.

"Полностью искоренен принудительный труд, который долгие годы был огромной проблемой в нашем обществе и негативно сказывался на международном имидже нашей страны. Практическим результатом нашей работы в этом направлении стала отмена международной коалицией "Cotton Campaign" в 2022 году "хлопкового бойкота", который с 2009 года был клеймом для нашей страны. Сенаторы отметили, что прямое закрепление в Основном законе запрета на любой детский труд, отрицательно влияющий на гармоничное развитие детей, будет гарантией того, что этот порок уйдет в историю", говорится далее в пресс-релизе.

Особое внимание уделяется развитию национальной экономики и предпринимательства, улучшению инвестиционного климата в стране и дальнейшему усилению защиты собственности. Государством определяются механизмы развития рыночных отношений, создания условий для честной конкуренции, обеспечения благоприятного делового и инвестиционного климата, защиты неприкосновенности частной собственности. В Стратегии развития Нового Узбекистана определена задача к 2030 году увеличить ВВП на душу населения в 1,6 раза, а доходы – более чем на 4 тысячи долларов США и войти в число "стран с доходами выше среднего".

Сенаторы отметили, что в Новом Узбекистане предприняты смелые шаги по повышению социально-политической активности женщин, обеспечению их прав и свобод, созданию широких возможностей для их участия в делах государства и общества. В частности, впервые доля женщин в национальном парламенте достигла 32%, что соответствует рекомендациям ООН. Доля женщин на государственной службе составляет 33%, в экономике и промышленности - 46%, в образовании - 74%, в медицине - 77%. Около 2 тысяч наших женщин занимают руководящие должности в государственных и общественных организациях.

Сенаторы подчеркнули, что включение в Конституцию в новой редакции важных норм по усилению гарантий независимости деятельности судов, установлению неприкосновенности и подотчетности судей по конкретным делам, обеспечению их безопасности станет важной гарантией для полного и независимого осуществления правосудия. Особенно, конституционная норма о том, что финансирование деятельности судов должно осуществляться исключительно из Государственного бюджета и оно должно обеспечивать возможность полного, самостоятельного осуществления правосудия, служит формированию по-настоящему справедливой и самостоятельной судебной системы.

Предоставление гражданам права обращаться в Конституционный суд по поводу конституционности примененного к ним судом закона - это совершенно новый демократический порядок, который позволяет гражданам более надежно защищать свои права и законные интересы.

Благодаря этим изменениям и дополнениям количество статей Конституции увеличилось с действующих 128 до 155, объем норм увеличился на 65%. Отмечалось, что количество и содержание этих изменений и дополнений свидетельствует о необходимости принятия Конституции в новой редакции.


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URL: https://www.vb.kg/428049
Теги:
закон, Конституция, права человека, референдум, Узбекистан, независимое государство, Депутат
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