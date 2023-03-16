ГКНБ: В Нарынском госуниверситете незаконно зачислили студентов

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий Управлением ГКНБ КР по Нарынской области были выявлены факты грубейших нарушений порядка приема, перевода и обучения иностранных студентов в НГУ имени С.Нааматова в 2020-2021 и 2021-2022 учебные годы, повлекшие ущерб интересам и имиджу страны в сфере экспорта образовательных услуг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Руководство вуза в сговоре с членами приемной комиссии и злоупотребляя своими должностными положениями, принимали решения по зачислению иностранных студентов вопреки требованиям законодательства страны в сфере образования (в 2020 году зачислены 414 студентов, в 2021 году - 679 студентов).

Установлено, что иностранные студенты были зачислены без вступительных экзаменов, приказы об их зачислении в НГУ имени С.Нааматова были изданы задним числом, без проведения экспертизы со стороны МОН КР на предмет соответствия уровней содержания документов об образовании, выданных зарубежными учебными заведениями. При этом, большинство зачисленных студентов длительное время отсутствовали на территории КР, а также учебные занятия, рассчитанные на один полный учебный год (2 учебных семестра) были проведены за 1 семестр.

Указанные нарушения подтверждены заключением инициированной ГКНБ КР проверки комиссии Министерства образования и науки КР.

По результатам расследования в рамках уголовного дела, должностным лицам НГУ имени С.Нааматова Э.Б., Н.Ч., К.Г. и А.Э. были предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст.337 ч.2, ст.346 ч.1 и ст.348 ч.1 УК КР. Материалы уголовного дела направлены в судебные органы".