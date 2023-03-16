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По стоимости куриных яиц Кыргызстан находится на 3 месте среди стран ЕАЭС

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- Нина Ничипорова
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Яйца на рынках нашей страны неожиданно подорожали. Причина этого до конца пока не прояснилась. Как сообщили в Службе антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции КР, цены на них подвержены влиянию сезонного фактора, то есть в осенне-зимний период достигают своего максимума, тогда как в весенне-летний период снижаются. Но уже в разгаре весна, а цены подскочили даже по сравнению в февралем.

Согласно перечню, утвержденному постановлением правительства Кыргызстана еще в 2009 году, к социально значимым товарам, на которые может быть введено временное государственное регулирование цен на внутреннем рынке, относятся и яйца куриные.

Службой антимонопольного регулирования КР во избежание необоснованного роста цен на этот и другие социально значимые товары еженедельно осуществляется мониторинг рыночных розничных цен внутри республики и на рынках государств-членов ЕАЭС и соседних стран.

В Кыргызстане всего несколько предприятий занимаются производством яиц и покрывают потребности страны всего на 45 процентов. Остальные 55 процентов страна импортирует из России и Узбекистана. Основным же поставщиком является Казахстан.

На сегодняшний день средняя рыночная розничная цена на десяток яиц составляет 107,5 сома.

Средние рыночные розничные цены в государствах-членах ЕАЭС по состоянию на 14 марта таковы: в Кыргызстане - 107,5 сома, в Армении - 144,8, в Беларуси –134,5, Казахстане –96,5, в России – 95,5 сома.

Годовая потребность Кыргызстана в куриных яйцах составляет 1 млрд 25 млн в год.


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URL: https://www.vb.kg/428053
Теги:
рынок, цены, ЕАЭС, Кыргызстан, товары
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