Динара Кутманова: Я начала борьбу с порочной системой и многое уже сделала

Экс-министр природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Динара Кутманова рассказала о тех трудностях, с которыми ей первоначально пришлось столкнуться на прежней должности. Об этом она написала на своей странице в соцсети.

"Одним из ключевых достижений стало создание Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора. Это важное решение, которое отражает интересы народа Кыргызстана в настоящем и будущем.

Создание, укрепление и развитие молодого Министерства требует долгого и последовательного труда.

Я внесла свой вклад в эту работу. Когда пришла в эту отрасль, то ужаснулась , как здесь все запущено и что здесь очень развита системная коррупция. И в первую очередь столкнулась с саботажем внутри ведомства, которые стали блокировать изменения, потому что многие из них, много лет здесь работая, поневоле были втянуты в созданные коррупционные схемы. Я начала борьбу с порочной системой и многое уже сделала. Надеюсь, что эта борьба будет продолжена.

Пусть каждый шаг министерства будет направлен на благо нашей природы и будущих поколений!", - написала Кутманова.