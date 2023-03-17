Бишкекчан приглашают на Открытый кубок парков по спортивному ориентированию

Бишкекчан приглашают на открытый кубок парков Бишкека по спортивному ориентированию бегом.

Открытый кубок парков города Бишкека по спортивному ориентированию бегом проводится с целью развития и популяризации спортивного ориентирования как массового и доступного вида спорта, решающего ряд воспитательных задач для подрастающего поколения, и пропагандирует здоровый образа жизни, активный отдых, туризм и краеведение.

Кубок проводит Республиканский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма совместно с Федерацией спортивного ориентирования КР.

Проходит в 5 этапов в течение 2023 года:

1-й этап - 19 марта в парке им. Ататюрка (парк Дружбы);

2-й этап - 22 апреля в парке "Молодежный" (Ж. Жолу/ Молодая Гвардия);

3-й этап - 1 мая в парке Карагачевая роща;

4-й этап - 24 сентября в парке им. Даира Асанова ("Южные ворота"/парк Победы);

5-й этап - 22 октября в парке Ореховая роща (6-й микрорайон).

Начало мандатной комиссии в 10.00, старт первых участников в 11.00.

19 марта в 10.30 открытие Кубка.

В Кубке могут принять участие все желающие, ученики общеобразовательных учебных организаций (школы, колледжи, училища, лицеи, спортивные школы, секции, клубы туристов и т.п.) в возрасте от 10 лет и старше. Все участники делятся на группы по возрасту и полу:

МW12-2011-2012 гг.р.

МW 14-2009-2010 гг.р.

MW16-2007-2008 гг.р.

МW 18 - 2005-2006 гг.р.

МEWЕ - 2004 г.р. и старше

Возраст определяется по 1 января текущего года: *М - мальчики, W - девочки.

Об условиях соревнований нам рассказал руководитель Федерации по спортивному ориентированию Кыргызстана Ильшат Даутов:

"Все соревнования Кубка проводятся в заданном направлении в дисциплине спринт. Система электронной отметки SFR. За утерянный чип участник выплачивает организаторам 800 сомов. Заявки на участие в соревнованиях принимаются не позднее 24 часов до их начала. Чтобы подать заявку, нужно сканировать QR- код (см. Приложение 1). Участники, заявившиеся менее чем за 24 часа до начала соревнований, оплачивают стартовый взнос в двукратном размере.

Победитель каждых соревнований определяется по наименьшему времени прохождения дистанции. После каждого участия в соревнованиях участник получает определенное количество баллов, которое определяется по формуле: Вр.поб./Вр.уч. X100.

В Кубке парков организован также командный зачёт. По каждой команде считается сумма баллов трёх лучших спортсменов в каждой возрастной группе. Итоговый рейтинг команды - сумма таких значений по всем группам. Победитель и обладатель Кубка определяется по наибольшей сумме баллов, набранных за все соревнования.

Расходы, связанные с награждением победителей участников школьного возраста, организация соревнований и судейство несет РДЮЦЭКТ. Расходы, связанные с оборудованием дистанции, картографическими работами и награждением победителей участников старше 18 лет, за счет стартовых взносов участников соревнований. Стартовый взнос с каждого участника до 18 лет составляет 50 сомов, старше 18 лет - 100 сомов",- рассказал Ильшат Даутов

Если у вас есть желание принять участие - можете обратиться к организаторам.

Контакты: 0550 268 330 - Даутов Ильшат Скандерович;

0559 890 637- Кортышев Алексей Александрович.