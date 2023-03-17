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"Не менее 30% мандатов в каждом округе будут зарезервированы за женщинами"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Не менее 30% мандатов в каждом округе будут зарезервированы за женщинами на предстоящих выборах в местные кенеши, рассказала во время встреч с кандидатами в депутаты Шекерского, Бейшекенского и Бакыянского айылных кенешей Кара-Бууринского района Таласской области член ЦИК, куратор региона А. Дубанбаева.

"Государство создает все условия для активного участия женщин в выборах местные кенеши. В связи с чем призываем вас быть активными на выборах для участия в кенешах, в решении важных социально-экономических вопросов местного значения", - отметила А. Дубанбаева.

Кандидатов проинформировали о текущих этапах выборов. В настоящее время идет процедура регистрации кандидатов, которая завершится 20 марта. С этого дня стартует предвыборная агитация.

Участники встреч и тренингов затронули вопросы о правилах агитации, "какие ресурсы можно использовать в агитационный период, считается ли благотворительность подкупом, можно ли проводить массовые мероприятия" и др.

Кандидаты были проинформированы о порядке рассмотрения заявлений, жалоб избирательными комиссиями и юридическая ответственность за нарушения норм избирательного законодательства.

Также перед органами местного самоуправления были поставлены задачи по оказанию содействия кандидатам в организации встреч с гражданами, обеспечению доступности участков, законности и безопасности при проведении массовых мероприятий.

Справочно: В Шекерском айылном кенеше - количество избирателей – 3355. Количество мандатов – 21, из них для женщин зарезервированы - 7 мандатов. Количество кандидатов – 35, из них женщины – 11.

В Бейшекенском айылном кенеше - количество избирателей – 3749. Количество мандатов – 21, из них для женщин зарезервированы – 8 мандатов. Количество кандидатов – 42, из них женщины – 13.

В Бакыянском айылном кенеше - количество избирателей – 2448. Количество мандатов – 11, из них для женщин зарезервированы – 4 мандатов. Количество кандидатов – 16, из них женщины – 5.


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URL: https://www.vb.kg/428068
Теги:
Таласская область, Кыргызстан, местные выборы, ЦИК
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