Садыр Жапаров выступил на внеочередном Саммите ОТГ в Анкаре

"В условиях быстроменяющегося мира наше региональное сотрудничество становится более влиятельным и действенным инструментом в современных межгосударственных отношениях", - отметил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 16 марта, выступая на внеочередном заседании Саммита глав стран-участниц Организации тюркских государств в городе Анкара (Турецкая Республика).

В своем выступлении Глава государства отметил, что сегодняшний Саммит проходит в особой ситуации. Все мировое сообщество потрясло известие о землетрясении на юге Турции, которое повлекло за собой огромные разрушения и человеческие жертвы.

"Произошедшее землетрясение – это большая трагедия. Кыргызский народ разделяет горе наших турецких братьев, переживающих тяжелые последствия стихии. Это также испытание Всевышнего. Еще раз приношу искренние соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Я верю, что турецкий народ достойно выйдет из этого испытания и станет еще сильнее. Мы еще раз подтверждаем, что готовы поддерживать и оказывать помощь во всех усилиях турецкого правительства по ликвидации последствий землетрясени? ? в т? ?кое непростое время", - подчеркнул Садыр Жапаров.

Президент высоко оценил объединенные усилия тюркского мира для оказания помощи и поддержки Турции. С первых дней произошедших землетрясений в охваченные бедствием районы Турции были направлены бригады спасателей, полевые госпитали, медперсонал, техническое оборудование и гуманитарная помощь от тюркских стран. Кыргызская Республика восприняла эту боль народа Турции как свою и с первых дней трагедии мобилизовала свои усилия на ликвидацию последствий землетрясений. Кыргызстан участвовал в работах в зоне землетрясений с поисков? ?-спа сательным отрядом численностью 182 человека, в состав которого входили спасатели, медики и кинологи.

Вместе с тем Глава государства рассказал, что многочисленные студенты, получающие образование в Турции, добровольцами отправились в зону бедствия. В Кыргызстане граждане до сих пор продолжают перечислять деньги на специальный счет. Пункты по сбору гуманитарной помощи были открыты по всей стране, и простые граждане страны также остались неравнодушными произошедшей ситуации.

Пользуясь случаем, Садыр Жапаров поблагодарил казахских и узбекских братьев за помощь в эвакуации граждан Кыргызстана, оставшихся в пострадавших районах Турции.

Президент отметил, что кыргызская сторона придает большое значение регулярным встречам на высшем уровне между государствами-членами нашей Организации. Сохраняется высокий уровень политического диалога между странами-участницами.

Глава государства подчеркнул, что Кыргызстан настроен на дальнейшее активное взаимодействие с братской азербайджанской стороной во всех сферах сотрудничества. Он выразил благодарность Ильхаму Алиеву за личное внимание к вопросу углубления и укрепления стратегического партнерства между двумя странами.

Вместе с тем Садыр Жапаров отметил личный вклад Касым-Жомарта Токаева в развитие двусторонних отношений с братским Казахстаном и укрепление двустороннего партнерства.

С большим удовлетворением Президент констатировал успешный государственный визит Шавката Мирзиёева в Кыргызстан в январе т.г., в ходе которого историческим достижением стало завершение переговорного процесса по основным участкам кыргызско-узбекской госграницы с подписанием соответствующего договора, который ратифицирован сторонами.

Кроме того, Садыр Жапаров особо подчеркнул дружественные отношения и сотрудничество между Кыргызстаном и Венгрией, которые развиваются в активной динамике на основе стратегического партнерства.

Президент также выразил уверенность в будущее расширение Организации, отметив участие высокой делегации братского Туркменистана. Кыргызская сторона с нетерпением ждет государственного визита Президента страны Сердара Бердымухамедова в Кыргызстан.

В ходе выступления Глава государства акцентировал внимание на том, что Организация за недолгий период своего существования уже стала эффективным механизмом, развивающим сотрудничество между народами и странами-участницами ОТГ, наглядно продемонстрировав солидарность и единство на международной арене.

"В условиях быстроменяющегося мира наше региональное сотрудничество становится более влиятельным и действенным инструментом в современных межгосударственных отношениях. Еще раз отмечаю, что Кыргызская Республика придает приоритетное значение своей деятельности в Организации. Уверен, что при председательстве братского Узбекистана мы достигнем новых успехов", - добавил Садыр Жапаров.

Отмечая тему Саммита, Президент отметил, что в связи с недавними печальными событиями в Турции возникла необходимость создания механизма коллективного предупреждения и прогнозирования кризисных ситуаций. В этой связи приветствуется инициатива турецкой стороны по созданию механизма гражданской защиты тюркских государств по линии министерств чрезвычайных ситуаций. В свою очередь, Кыргызстан всегда готов делиться своим опытом в этом направлении и внести свой вклад в общее дело по предотвращению и ликвидации последствий стихийн ых б? ?дствий. Являясь горной страной, Кыргызстан также подвержен стихийным бедствиям природного характера, таким как, землетрясения, оползни, камнепады, сели, паводки, подтопления, лавины и др.

Кроме того, был затронут вопрос относительно укрепления сотрудничества по экономическому, транспортному и энергетическому направлениям взаимодействия, что предполагает необходимость предпринимать конкретные меры по увеличению товарооборота, наращивания инвестиционного взаимодействия, реализации проектов, представляющих взаимный интерес.

Садыр Жапаров добавил, что между отдельными странами ОТГ не в полной мере используются возможности в силу наличия барьеров, сдерживающих рост товарооборота в регионе. В этом контексте для Кыргызстана большую заинтересованность представляет дальнейшее развитие торгово-экономических отношений в рамках Организации.

В завершение своего выступления Президент Садыр Жапаров пожелал успехов Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в предстоящих президентских выборах.