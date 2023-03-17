Жогорку Кенеш одобрил поправки в Налоговый кодекс

Жогорку Кенеш КР во втором и третьем чтениях одобрил проект Закона КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере налогообложения", инициированный кабинетом министров КР. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

В частности, документ предусматривает:

- списание задолженностей субъектов, пострадавших в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикском участке Государственной границы в Баткенской и Ошской областей;

расширение режима на основе единого налога без ограничения объема выручки (в настоящее время до 30 млн. сомов);

- бессрочное освобождение от уплаты налогов индивидуальных предпринимателей с годовым объемом выручки от реализации товаров, работ, услуг до 8 млн. сомов, выполняющих требования по применению ККМ;

- установление 0,1 процента налога для предпринимателей на рынках, годовой оборот которых не превышает 100 миллионов сомов.

Снижение ставки единого налога для торговли с 4% при наличном расчете и 2% при безналичном расчете до:

- 0,5 % - с годовым оборотом до 30,0 млн. сомов;

- 1 % - с оборотом от 30,0 млн. сомов до 50,0 млн. сомов;

- установление ставки единого налога для резидентов Парка креативных индустрий предлагается в размере:

- в 2023 и 2024 годах – 0,5 процента;

- в 2025 и 2026 годах – 1 процента;

- с 2027 года – 2 процента.

Снижение ставок по единому налогу для услуг общественного питания без ограничения по объему выручки.

- в городах Бишкек и Ош:

а) 6 процентов – в наличной форме;

б) 4 процента – в безналичной форме.

- на остальной территории Кыргызской Республики:

а) 4 процентов – в наличной форме;

б) 2процента – в безналичной форме.

- освобождение от уплаты НДС при вывозе отдельных товаров из СЭЗ на территорию КР;

- продление учетной регистрации сельскохозяйственных производителей до 1 января 2024";

- предоставления права кабинету министров изменять ставки налогов на социально значимые товары, в пределах ставок налогов, установленных Налоговым кодексом;

- перенос введения штрафов за неиспользование электронных товарно-транспортных накладных на с 1 января 2024 года;

- снижение размеров штрафов за нарушение требований по применению ЭТТН - предупреждение за первое правонарушение, за второе правонарушение 30 расчетных показателей для физических лиц и 130 расчетных показателей для юридических лиц, за последующие правонарушения 100 расчетных показателей для физических лиц и 280 расчетных показателей для юридических лиц;

Глава МЭК КР Данияр Амангельдиев поблагодарил депутатов и выразил надежду, что внесенные изменения в Налоговый кодекс помогут предпринимателям.

Отметим, документ вступит в силу после подписания президентом.