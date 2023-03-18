Серийного домушника тюрьма не исправила

22-летний бишкекчанин, оператор одного из интернет-клубов, в 2020 году Свердловским судом был приговорен к пяти годам лишения свободы. И уже через два года оказался на воле со справкой, свидетельствовавшей о полном отбытии срока наказания.

4 сентября 2022 года он вернулся к своему преступному промыслу и стал обносить дома в жилмассиве "Кара-Жыгач". В тот день он залез в первый дом и украл 25 000 сомов и золотую цепочку.

22 сентября проник в другой дом этого же жилмассива и ушел оттуда с чужим ноутбуком.

26 сентября – третья кража. "Улов" вора составил 25 000 сомов.

30 сентября – 11 000 сомов.

4 октября – 8 000 сомов.

Каким образом он проникал в дома? Это – очень поучительная история о том, что, уходя из дома, не надо оставлять ключи ни под ковриком, ни над электросчетчиком, ни в ботинке на крыльце (именно в этих местах прятали ключи хозяева ограбленных домов).

Октябрьский районный суд приговорил рецидивиста к трем годам исправительной колонии строгого режима… Глядишь – через год опять выйдет на свободу и примется за старое.