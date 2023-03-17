В Бишкеке суд признал виновной гражданку РК по 91 эпизоду мошенничества

Октябрьский районный суд Бишкека на 15 лет отправил в исправительную колонию общего режима Б.А. – генерального директора одной инвестиционной компании, гражданку Республики Казахстан, ранее несудимую.

Суд признал ее виновной в том, что вместе с сообщником с сентября 2021 года по сей день баснословно наживалась на доверии бишкекчан. Через социальные сети граждане приглашались на презентацию компании, где им красочно рассказывали, что каждый из них может выгодно приобрести в рассрочку квартиру. Заплатить сначала семь процентов от ее стоимости, а остальную сумму погашать в течение десяти лет.

Всего в этом уголовном деле 91 эпизод мошенничества. Люди платили – от тысячи до пяти тысяч долларов – в качестве первоначального взноса. После чего генеральный директор чаще всего просто прекращала выходить на связь. Иногда не скрывалась и придумывала разные отговорки, не возвращая деньги и не предоставляя обещанную квартиру.