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В Бишкеке состоялся финал отбора к музыкальному конкурсу Витебск-2023

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Финал Национального отборочного тура в Кыргызской Республике XXI Международного детского музыкального конкурса "Витебск 2023", проводимого в рамках XXXII Международного фестиваля искусств "Славянский Базар" состоялся 12 марта в концертном зале Кыргызской Национальной консерватории им. К. Молдобасанова.

На открытии мероприятия, с приветственной речью к участникам выступил Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Кыргызской Республике Страчко Андрей Сергеевич.

Национальный отборочный тур помог выявить талантливых юных исполнителей в жанре эстрадной песни со всего Кыргызстана. Из присланных на предварительный онлайн кастинг 42 видео-заявок, в финал было отобрано 13 лучших из Иссык-Кульской, Нарынской, Чуйской областей и г. Бишкек.

Просмотрев конкурсные выступления участников в 2-х турах, жюри единогласным решением признал победителем 9-летнюю Баймырзаеву Насыйкат, которая своим отличным исполнением и чистым голосом покорила не только сердца компетентного жюри, но и всех зрителей в зале. Насыйкат получила почётное право представлять Кыргызстан на фестивале "Славянский базар в Витебске" в этом году.

Выступления юных талантов оценивало компетентное жюри в составе:

Бегалиев Мурат Акимович – композитор, ректор Национальной консерватории им. К. Молдобасанова, Народный артист КР, Лауреат государственной премии им. Токтогула, профессор - председатель жюри.

Асель Турдалиева – Заслуженная артистка КР, эстрадная исполнительница, проректор Кыргызского Государственного Университета Искусства и Культуры им. Б. Бейшеналиевой.

Юлия Руцкая – популярная эстрадная исполнительница, Заслуженная артистка КР, музыкант, лауреат ряда международных конкурсов.

Жийдеш Идрисова – популярная эстрадная исполнительница, победитель Международного конкурса Турквизион в Турции.

Кайрат Примбердиев – популярный автор-исполнитель, финалист 5-го сезона телепроекта Голос в Москве, Россия.

Бек Исраилов – эстрадный исполнитель, победитель и лауреат множества конкурсов в Кыргызстане и за рубежом, занявший 3-е место Международного конкурса молодых исполнителей "Витебск-2022".

Отборочный тур конкурса состоялся при информационной поддержке Министерства культуры, информации, спорта и молодёжной политики Кыргызской Республики, Национальной Телерадиовещательной корпорации Кыргызской республики, телеканала НТС, информационных сайтов "vb.kg" "super.kg"

Организатором национального отборочного тура в Кыргызской Республике XXI Международного детского музыкального конкурса "Витебск 2023" является ОФ "Арт Булак", директор которого Заслуженная артистка КР, руководитель детского проекта "KGтай" - Гульнара Тойгонбаева.


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URL: https://www.vb.kg/428085
Теги:
дети, конкурс, Россия, Кыргызстан
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