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В Бишкеке выставкой почтили память Абсамата Масалиева

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- Азамат Касыбеков
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В Национальном историческом музее открылась выставка, посвященная 90-летию Абсамата Масалиева. Мероприятие началось с возложение цветов к памятнику выдающемуся кыргызстанцу, который располагается на аллее государственных деятелей Кыргызстана. Затем гости зашли в здание музея, где и расположилась экспозиция под названием "Жизнь, посвящённая народу", рассказывающая о деятельности одного из самых известных политиков страны.

Почтить память пришли государственный секретарь КР Суйунбек Касмамбетов, депутаты ЖК, руководство Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики, представители творческой интеллигенции и многие другие.

Перед собравшимися выступила директор Национального музея Жылдыз Бакашова, которая подчеркнула, что имя этого партийного деятеля Кыргызстана вписана золотыми буквами в историю республики.

Во время официальной части, государственный секретарь КР Суйунбек Касмамбетов рассказал, что был лично знаком с Абсаматом Масалиевичем. И этот человек очень много сделал для страны. При нем были построены крупнейшие объекты инфраструктуры страны, а законы, которые он разрабатывал актуальны до сих пор.

Кроме того, известная активистка, коммунистка Клара Ажибекова с теплотой вспоминала Абсамата Масалиева, его личностные качества, его простоту и интеллигентность.

По словам депутата ЖК, лидера фракции "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова политиков такого ранга как Абсамат Масалиев можно пересчитать по пальцам. Его вклад в становлении республики нельзя переоценить.

Депутат парламента Исхак Масалиев сказал, что юбилей выдающегося деятеля будет отмечена на государственном уровне. Будут организованы различные мероприятий, которые напомнят молодому поколению о роли Абсамата Масалиева в становлении кыргызской государственности.


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URL: https://www.vb.kg/428087
Теги:
выставка, Бишкек, Исхак Масалиев
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