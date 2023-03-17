В Бишкеке выставкой почтили память Абсамата Масалиева

В Национальном историческом музее открылась выставка, посвященная 90-летию Абсамата Масалиева. Мероприятие началось с возложение цветов к памятнику выдающемуся кыргызстанцу, который располагается на аллее государственных деятелей Кыргызстана. Затем гости зашли в здание музея, где и расположилась экспозиция под названием "Жизнь, посвящённая народу", рассказывающая о деятельности одного из самых известных политиков страны.

Почтить память пришли государственный секретарь КР Суйунбек Касмамбетов, депутаты ЖК, руководство Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики, представители творческой интеллигенции и многие другие.

Перед собравшимися выступила директор Национального музея Жылдыз Бакашова, которая подчеркнула, что имя этого партийного деятеля Кыргызстана вписана золотыми буквами в историю республики.

Во время официальной части, государственный секретарь КР Суйунбек Касмамбетов рассказал, что был лично знаком с Абсаматом Масалиевичем. И этот человек очень много сделал для страны. При нем были построены крупнейшие объекты инфраструктуры страны, а законы, которые он разрабатывал актуальны до сих пор.

Кроме того, известная активистка, коммунистка Клара Ажибекова с теплотой вспоминала Абсамата Масалиева, его личностные качества, его простоту и интеллигентность.

По словам депутата ЖК, лидера фракции "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова политиков такого ранга как Абсамат Масалиев можно пересчитать по пальцам. Его вклад в становлении республики нельзя переоценить.

Депутат парламента Исхак Масалиев сказал, что юбилей выдающегося деятеля будет отмечена на государственном уровне. Будут организованы различные мероприятий, которые напомнят молодому поколению о роли Абсамата Масалиева в становлении кыргызской государственности.