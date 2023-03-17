О туризме в Кыргызстане в Москве рассказывали блогеры, музыканты и батыры

На 29-й международной выставке туризма и индустрии гостеприимства в Москве открылся павильон Кыргызской Республики. MITT - одна из самых крупных туристических выставок России в категории "Туризм и отдых". В ней участвуют 16 туркомпаний нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки развития туризма в КР.

"Павильон Кыргызской Республики традиционно яркий и запоминающийся. На нем можно узнать обо всех туристических возможностях страны – от пляжного отдыха до горных прогулок, от конных туров до альпинизма. Рассказывают о них не только сами туроператоры, но и артисты, и популярные блогеры. На выставку пришла Лариса Булина, знаменитая "сарышка", чей блог на Youtube смотрит несколько сотен человек. Восхищение собравшихся вызвало выступление этно-инструменталистки Бактыгул Абди Жетиген. Гостей угощают традиционными блюдами и радуют национальными танцами. И, конечно, большим спросом пользуется возможность сфотографироваться с кыргызскими батырами-великанами.

Все они присутствовали и на большой презентации туристического потенциала Кыргызской Республики, которая прошла в рамках выставки.

Открыли национальный стенд президент Фонда поддержки развития туризма Елена Калашникова и советник посольства КР в России Эрмек Омуралиев. Отметим, что посольство в Москве оказало большую поддержку как в работе выставки, так и в организации переговоров с российскими компаниями.

Большой интерес к путешествиям в Кыргызскую Республику проявляют не только гости выставки, но и другие ее участники, в том числе туркомпании Российской Федерации и других стран.

В Москве был подписан Меморандум о сотрудничестве между Фондом поддержки развития туризма в Кыргызской Республики и Российским Союзом Предприятий Туристской индустрии. Стороны договорились вместе работать над увеличением потоков туристов, привлечением капитала в инвестиционные туристические проекты, созданием благоприятных условий для туристического бизнеса.

Президент Фонда Елена Калашникова провела несколько встреч. С председателем комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаевым обсудили применение российского опыта на рынке КР и использование возможностей Кыргызской Республики для тренировки российских спортсменов.

С представителями общественной организации "Деловая Россия" говорили о привлечении российских инвесторов в проекты Кыргызской Республики и проведение инфотуров для представителей туристического бизнеса и журналистов.

С российским туроператором Anex Tour договорились об организации лечебных и приключенческих туров".