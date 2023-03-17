В Оше коммунальных работников поздравили с профессиональным праздником

В мэрии города Оша 17 марта состоялось награждение сотрудников коммунальной сферы, приуроченное ко Дню коммунальных работников, сообщает пресс-служба мэрии Оша.

"В церемонии награждения приняли участие мэр города Оша Бакытбек Жетигенов, председатель городского кенеша Салман Назылбеков, руководители и сотрудники коммунальных служб, представители отделения профсоюзов.

По словам градоначальника, работники коммунальной сферы – одни из самых нужных в настоящее время.

"Развитие многих сфер жизни города зависит от результата работы коммунальных работников. Развитие системы общественного транспорта, озеленение, очистка и благоустройство города, совершенствование системы теплоснабжения – в этом и во многом другом есть ваша заслуга. От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником", - отметил мэр.

В рамках мероприятия отличившиеся доблестным трудом и отличники трудовой деятельности получили почетные грамоты и денежные премии от мэрии города Оша и Ошского городского кенеша.

Также коммунальных работников наградили от Ошского городского кенеша представители профсоюзов.

Кроме того, трудовым коллективам 7 муниципальных предприятий города к празднику вручены денежные премии.

Работники коммунальной сферы поблагодарили мэрию города за поздравления.

Отметим, что ежегодно в третье воскресенье марта отмечается День работников жилищно-коммунального хозяйства КР".