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Посол КР в КНР выступила на мероприятии "Китайский зодиак-символы счастья"

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Посол КР в КНР Актилек Мусаева приняла участие в тематическом мероприятии, посвященном нематериальному культурному наследию "Китайский зодиак-символы счастья". Об этом сообщает МИД КР.

По данным пресс-службы, данное мероприятие организовано Китайским комитетом ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, Пекинским центром международных культурных обменов, Центром изучения искусства Шелкового пути и Всекитайской федерацией женщин.

"В своем выступлении посол Актилек Мусаева выразила уверенность, что площадка данного мероприятия позволит значительно расширить сферу взаимодействия и активизирует как двустороннее, так и многостороннее сотрудничество в сфере культуры, отметив, что межкультурный диалог играет важную роль в распространении культурных ценностей между народами.

В ходе мероприятия участники обсудили перспективные направления культурно-гуманитарного сотрудничества и договорились продолжить всестороннее углубление культурных обменов.

В мероприятии приняли участие руководители государственных органов Китая, представители дипломатических миссий стран ШОС и СМИ".


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URL: https://www.vb.kg/428097
Теги:
Китай, Кыргызстан, посол
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