На некоторых улицах Бишкека с 22 по 23 марта не будет газа

Столичная газовая служба "Бишкекгаз" информирует, что в некоторых частях г. Бишкек планируется проведение ремонтно-восстановительных работ по устранению утечек природного газа на подземных газопроводах среднего давления.

В связи с этим, будет прекращена подача природного газа в следующих районах г.Бишкек:

- с 22 по 23 марта по ул. Дастан, Максат, Медина, Мыскал, Кулиева ж/м "Колмо";

- с 22 по 23 марта в районе, ограниченном улицами: Лермонтова, Восточная, Ибраева, пр. Ленина; Фрунзе, Коенкозова, пр. Манаса, пр. Чуй.

"Бишкекгаз" приносит извинения за доставленные неудобства и просит абонентов с пониманием отнестись к вынужденному отключению подачи природного газа и временно перейти на альтернативные источники энергии.