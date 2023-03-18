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На некоторых улицах Бишкека с 22 по 23 марта не будет газа

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Столичная газовая служба "Бишкекгаз" информирует, что в некоторых частях г. Бишкек планируется проведение ремонтно-восстановительных работ по устранению утечек природного газа на подземных газопроводах среднего давления.

В связи с этим, будет прекращена подача природного газа в следующих районах г.Бишкек:

- с 22 по 23 марта по ул. Дастан, Максат, Медина, Мыскал, Кулиева ж/м "Колмо";

- с 22 по 23 марта в районе, ограниченном улицами: Лермонтова, Восточная, Ибраева, пр. Ленина; Фрунзе, Коенкозова, пр. Манаса, пр. Чуй.

"Бишкекгаз" приносит извинения за доставленные неудобства и просит абонентов с пониманием отнестись к вынужденному отключению подачи природного газа и временно перейти на альтернативные источники энергии.


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URL: https://www.vb.kg/428100
Теги:
газ, Бишкек
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