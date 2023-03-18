O!Store проводит праздничную акцию "2+1" в честь Нооруза

Мобильный оператор О! поздравляет всех кыргызстанцев с наступающим праздником Нооруз!

В честь весеннего равноденствия сеть магазинов O!Store радует всех праздничной акцией на покупку аксессуаров "2+1". Только 19, 20 и 21 марта при покупке двух аксессуаров, третий вы получаете в подарок!

Порадуйте себя и близких! Выберите что-то необходимое: пауэрбанки, наушники, красивые и яркие чехлы на телефоны, защитные стёкла, плёнки, кольца-держатели, кабели, переходники, адаптеры и так далее. Больше информации по телефону 0705 007 000 или на сайте ostore.kg.

Нооруз - яркий, красочный и веселый праздник, который символизирует обновление природы и человека, начало чего-то нового.

Дорогие кыргызстанцы, желаем достатка и благополучия каждому дому, здоровья родным и близким, процветания и благоденствия нашему любимому Кыргызстану!

Счастливой весны!

Акция "2+1" действует во всех магазинах O!Store, количество товара ограничено. В акции участвуют аксессуары стоимостью до 1000 сомов, при этом стоимость подарочного аксессуара не может превышать стоимости одного из купленных аксессуаров, но может быть равна наименьшей сумме купленного аксессуара. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР, №16-0063-КР.