Техно- Нооруз: какие сервисы станут самыми востребованными на Нооруз

Нооруз – главный праздник весны. Он пришел к нам с глубин истории, но сегодня с появлением технологий и растущей цифровизацией жизни, Нооруз преобразовался и осовременился. Благодаря онлайн-сервисам, многие процессы празднования Нооруз стали удобнее, а сам праздник стал технологичнее. Какие сервисы станут наиболее популярными в праздничные дни?
Мы не можем представить свою жизни без мессенджеров, а в праздничные дни их востребованность взлетает до максимума. Самыми популярными мессенджерами остаются Telegram и WhatsApp. Какие праздники обходятся без десятков мегабайт любимых всеми открыток и бесконечного круговорота поздравлений?
Нейросеть сейчас на волне популярности и сегодняшние возможности - далеко не предел. Благодаря популярным сайтам Midjourney или ChatGPT можно подготовить оригинальные открытки и текстовые поздравления. Для получателя это необычно - принять поздравление, сгенерированное искусственным интеллектом, а отправителю экономит время. Но искренние поздравления от всей души все же остаются наилучшим вариантом.
Нооруз невозможно представить без семейных посиделок за богатым дасторконом. Не все успевают сделать нужные приготовления, а молодое поколение, как правило, проще относится к организации стола. Тогда на помощь приходят заказы через сервисы доставки еды, которые в короткое время привезут любое угощение к столу. Особенно после глобально пережитого локдауна доставка еды прочно закрепилась в нашей жизни.
Празднование Нооруз обычно охватывает весь город и в эти дни тысячи людей выходят на улицы, чтобы пойти на массовые гуляния, концерты, встретиться с друзьями и навестить близких в других городах. Благодаря сервисам заказа городских и междугородних поездок, к примеру, как inDrive, сделать это можно быстро и безопасно всего за пару кликов в телефоне.
На продолжительные выходные Нооруза многие планируют небольшие путешествия в ближнее и дальнее зарубежье. Это приводит к большому спросу на гостиницы и другие типы размещения. Кроме того, цены на отели могут быть запредельно высокими во время праздников из-за высокого спроса. Поэтому многие люди могут предпочесть забронировать отель заранее, чтобы гарантировать себе место по более подходящей цене. Сайты онлайн-букинга позволяют это сделать оперативно и удобно.