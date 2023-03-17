Техно- Нооруз: какие сервисы станут самыми востребованными на Нооруз

Нооруз – главный праздник весны. Он пришел к нам с глубин истории, но сегодня с появлением технологий и растущей цифровизацией жизни, Нооруз преобразовался и осовременился. Благодаря онлайн-сервисам, многие процессы празднования Нооруз стали удобнее, а сам праздник стал технологичнее. Какие сервисы станут наиболее популярными в праздничные дни?

Мессенджеры

Мы не можем представить свою жизни без мессенджеров, а в праздничные дни их востребованность взлетает до максимума. Самыми популярными мессенджерами остаются Telegram и WhatsApp. Какие праздники обходятся без десятков мегабайт любимых всеми открыток и бесконечного круговорота поздравлений?

Искусственный интеллект

Нейросеть сейчас на волне популярности и сегодняшние возможности - далеко не предел. Благодаря популярным сайтам Midjourney или ChatGPT можно подготовить оригинальные открытки и текстовые поздравления. Для получателя это необычно - принять поздравление, сгенерированное искусственным интеллектом, а отправителю экономит время. Но искренние поздравления от всей души все же остаются наилучшим вариантом.

Доставка еды

Нооруз невозможно представить без семейных посиделок за богатым дасторконом. Не все успевают сделать нужные приготовления, а молодое поколение, как правило, проще относится к организации стола. Тогда на помощь приходят заказы через сервисы доставки еды, которые в короткое время привезут любое угощение к столу. Особенно после глобально пережитого локдауна доставка еды прочно закрепилась в нашей жизни.

Агрегаторы поездок

Празднование Нооруз обычно охватывает весь город и в эти дни тысячи людей выходят на улицы, чтобы пойти на массовые гуляния, концерты, встретиться с друзьями и навестить близких в других городах. Благодаря сервисам заказа городских и междугородних поездок, к примеру, как inDrive, сделать это можно быстро и безопасно всего за пару кликов в телефоне.

Бронирование жилья

На продолжительные выходные Нооруза многие планируют небольшие путешествия в ближнее и дальнее зарубежье. Это приводит к большому спросу на гостиницы и другие типы размещения. Кроме того, цены на отели могут быть запредельно высокими во время праздников из-за высокого спроса. Поэтому многие люди могут предпочесть забронировать отель заранее, чтобы гарантировать себе место по более подходящей цене. Сайты онлайн-букинга позволяют это сделать оперативно и удобно.