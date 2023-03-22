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Студенты КНАУ: профессия водника должна стать уважаемой и престижной

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- Светлана Лаптева
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По мнению сотрудников службы водных ресурсов Министерства сельского хозяйства Кыргызстана, одной из главных проблем водной отрасли считается проблема подготовки молодых специалистов. Даже получая образование, "водники" не остаются в профессии. Вместе со специалистами СВР мы побывали в профильном вузе Кыргызской национальной аграрной академии и задали несколько вопросов студентам.

Стоит отметить, что незаслуженно падает статус профессии "водника", и в этом контексте очень важно проведение профориентационной работы среди старшекурсников, а также укрепление мотивации у самих студентов, обучающихся на водных направлениях.

Студенты  факультета гидромелиорации, экологии и землеустройства по профилю "Мелиорация, рекультивация и охрана земель" рассказали, в чем они видят корень проблемы. Так, по словам студента Камчибека Бактыбекова, на 1-м курсе в его группе обучались 15 человек, но на 2-й курс пришли уже 12 студентов.

"Причины разные, но в основном - студентам сложно сочетать учебу с работой.  Многим приходится обеспечивать самих себя, важно также, сколько мы будем получать после окончания университета. К сожалению, низкие зарплаты молодых специалистов имеют веское значение в принятии решения студентов об уходе из вуза. Гранты для студентов должны быть доступны с первого курса", - сказал он.

Сталбек Саткынов убежден, что надо поднимать уважение к профессии гидромелиоратора.

"Сложная учеба, ответственная работа, управление стратегическим ресурсом государством должны оцениваться и государственными чиновниками, депутатами и обществом", - отметил он.

"У нас очень хороший университет. Сегодня КНАУ - это 6 факультетов, 31 кафедра, 2 института, 4 колледжа, свыше 6000 студентов, 23 направления бакалавриата, 17 направлений магистратуры, 275 педагогов (в том числе 34 доктора и 106 кандидатов наук). Одно то, что университет носит имя выдающегося ученого, академика АН СССР, АМН и ВАСХНИЛ Скрябина К.И., обязывает студентов хорошо учиться и все-таки надеяться на то, что государство повернется лицом к тем людям, которые работают на ответственных должностях в районных, областных управлениях водного хозяйства. И самоотверженно трудятся в полевых условиях, в непогоду за невысокую зарплату", - считают студентки Нурсуулу Курбанова и Бермет Качкынбекова.

Девушки гордятся тем, что обучаются в одном из старейших учебных заведений Кыргызстана с богатой историей, но переживают о том, как в будущем будут выживать на маленькую зарплату водников.

Студент Никита Конюхов напомнил, что сегодня университет входит в число пяти самых важных для страны основных вузов республики.

"Он осуществляет подготовку очень нужных кадров для аграрного сектора экономики республики. Но парадокс:  чтобы привлечь абитуриентов поступать на факультет гидромелиорации, приходится снижать "входной" порог – до 100 баллов ОРТ, хотя при поступлении в другие вузы КР он составляет минимум 110 баллов! Люди даже не понимают, как это круто работать в этой области хозяйства, насколько это экологично, вода, энергетика, охрана и использование водных ресурсов - в тренде. Надо идти учиться и вносить свое, новое в науку и практику.

Отличникам выплачивается стипендия в размере 800 сомов, можно подать документы и на начисление стипендии профессора Баляна Г.А. Она составляет 5000 сомов, поэтому у студентов есть мотивация не только отлично учиться, но также и получать дополнительные сертификаты, писать статьи и публиковать их в студенческом журнале, писать студенческие проекты. Словом, твоя же личная активность поощряется материально. Сегодня такую стипендию в КНАУ получают всего 10 студентов семи факультетов. Но все в наших руках!" - сказал он.

Второкурсник Эльхан Максатов высказал мнение, как можно больше привлечь абитруентов в их вуз.

"А  мне нравится, что студенты КНАУ могут  участвовать в программе обмена студентами с зарубежными высшими учебными заведениями. Могут выезжать на практику за рубеж. Надо, чтобы об этих возможностях для студентов КНАУ имени Скрябина знало  как можно больше старшеклассников. Тогда к нам будут больше поступать абитуриентов", - сказал он.

Стране нужны кадры в области водных ресурсов. Большое внимание в КР уделяется вопросам местного управления водными ресурсами, участия населения, повышения эффективности использования воды, сбережения воды, превентивным мерам по охране природы и сохранению экологической устойчивости. Но, увы, специалисты в этой области в основном старшего возраста, им некому передать свой опыт, наработки, а это опасно разрушением преемственности в отрасли.

Если Кыргызстан провозглашает приверженность "зеленой" экономике, президент предлагает уникальные инициативы для того, чтобы поддержать имидж экологической страны, то сейчас самое время обратить внимание на подготовку кадров и увеличение зарплат, чтобы поднять статус водников.

Справочно. В КНАУ специалистов "водного направления" готовят на  факультете гидромелиорации, экологии и землеустройства по следующим профилям:

Прибороустройство и водопользование:

Мелиорация, рекультивация и охрана земель

Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения

Гидротехническое строительство

Геодезия и дистанционное зондирование

Землеустройство и кадастры

Экология и природопользование.


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URL: https://www.vb.kg/428108
Теги:
вода, вуз, Кыргызстан
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