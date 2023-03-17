Удастся ли Вашингтону "продавить" страны Центральной Азии?

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в страны Центральной Азии – большой и серьезный булыжник, круги от которого еще долго будут расходиться по воде. Это прекрасно понимают в наших странах, как и то, какие смыслы – заявленные и подразумеваемые несет этот визит.

Ситуацию обсудили эксперты, политологи на онлайн конференции, прошедшей на базе телеграмм-канала "Дипломат".

По словам администратора канала, политтехнолога Виктора Васильева, самая яркая реакция на визит Блинкена была заявлена президентом Узбекистана Мирзиёевым. Узбекский лидер, говоря о том, в чьих интересах действует государство и власть Узбекистана, признал, что руководство республики подвергается давлению со стороны крупных государств. Но, при этом, кроме интересов узбекского народа, суверенных интересов Узбекистана по определению не может быть других интересов.

Такое же давление, безусловно, оказывается на все страны Центральной Азии, особенно те, кто участвует в экономических и военно-политических союзах с Россией - ОДКБ и ЕАЭС. И пока что все страны делают выбор в пользу России. Не последнюю роль играют торгово-экономические отношения со стратегическим партнером, так как являются прямым источником стабильности экономик.

Отметим, что в дискуссии приняли участие эксперты из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и России, и без исключения все заявленные политические маркеры касаются как в целом региона, так и каждой центральноазиатской республики в отдельности.

Конечно же эксперты не смогли не пройтись по достаточно наглому предложению Блинкена покрыть возможные убытки компаниям, которые сократят связи с Россией. На эту компенсацию Блинкен предложил выделить 25 млн долларов.

"Это, конечно, достаточно смешное предложение, поскольку просто даже объемы денежных переводов мигрантов на порядок выше, я уже не говорю об инвестиционных начинаниях России в рамках партнерских торгово-экономических отношениях со странами ЦА", - подчеркнул Васильев.

Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев отметил одну деталь, весьма характеризующую отношение Блинкена к странам ЦА и его манипулятивную политику.

"Будучи в Казахстане, он назвал страну региональным лидером в ЦА. То же самое он повторил во время визита в Ташкенте. Что, конечно же, вызвало достаточно неоднозначную реакцию. В целом для оценки ситуации нужно понимать, что наш регион географически ближе к России, это фактор, с которым надо считаться. Нельзя скидывать со счетов и такой серьезный фактор влияния, как Китай. Присутствие же в регионе США и их политику отрыва региона от России насчитывает несколько десятилетий. Весь набор инструментов (влияния) прекрасно известен. В конце 80-х он был актуализирован и был принят на вооружение националистическими, пантюркистскими и панисламскими организациями. Понятно, что эти настроения в обществе есть, и они далеко не маргинальны. Вместе с тем, говоря о чисто американской дипломатии, мы должны иметь в виду что ее влияние достаточно ограничено… Либеральных сил и политиков имеющих влияние в обществе в Казахстане нет", - подчеркнул Ашимбаев.

Спокойная Центральная Азия - это ключевой интерес для России и Китая, заявил политолог Бахтиер Эргашев, руководителя Центра исследовательских инициатив "Ма"но" (Узбекистан).

"Да, мы все видим попытки дестабилизировать ситуацию в регионе. Через тот же Афганистан. Там неожиданно появились деньги на строительство водного канала. И мы обоснованно подозреваем, что финансирование выделено Штатами. Ситуация потенциально конфликтная в связи с тем, что Афганистан будет забирать серьезную часть Амударьи, что затронет интересы стран Центральной Азии и может привести к противостоянию. И расчет делается именно на это", - отмечает спикер.

Но, при этом, оценивая позитивные настроения внутри стран Центральной Азии по отношению к России и интерес России и Китая в сохранении стабильности Центральной Азии, отмечает Эргашев, вряд ли Штатам удастся взорвать регион.

В свою очередь генеральный директор аналитического центра "Стратегия Восток-Запад" Дмитрий Орлов (Кыргызстан) отметил продолжающиеся и усиливающиеся американские "политические инвестиции" в страны Центральной Азии, которые выражаются в финансировании НПО, чиновников и политиков, которые представляют для них тактические или стратегические интересы. И чья задача заключается в попытка "столкнуть лбами" страны региона с Россией и Китаем.

Резюмируя дискуссию, Васильев с сожалением предположил, что на фоне многих противоречий в регионе текущий год может преподнести немало неприятных сюрпризов в виде попыток дестабилизаций ситуаций.