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Садыр Жапаров ознакомился с состоянием Ботанического сада

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 18 марта, посетил Ботанический сад имени Э. Гареева в Бишкеке и ознакомился с его текущим состоянием и планами по реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Здесь же сегодня прошел субботник с участием сотрудников администрации Президента, управления делами Президента и мэрии города Бишкек.

Главу государства проинформировали, что в случае реализации проекта реконструкции на территории сада будут отремонтированы двухэтажное административное здание, несколько хозяйственных построек, трансформаторная подстанция, теплицы, питомники, система ирригации и другие объекты.

Вместе с тем транспортная схема на территории будет приведена к нормативам пожарной безопасности, а пешеходные зоны будут улучшены по современным стандартам.

Также представлена информация о научной деятельности, осуществляемой работниками Ботанического сада.

Президент Садыр Жапаров отметил, что Ботанический сад должен оставаться в составе Национальной академии наук, а его научной составляющей должно уделяться больше внимания.

На первоначальном этапе Глава государства поручил провести реконструкцию верхней части филиала Ботанического сада (5 га), который находится по улице Горького.

Президент Садыр Жапаров отметил, что в Ботаническом саду должны быть созданы все необходимые условия для досуга граждан, он должен стать излюбленным местом отдыха для горожан и гостей столицы.

Справка: Ботанический сад имени Энвера Гареева был основан в 1938 году по Постановлению Совета Народных Комиссаров Киргизской ССР № 336 от 13 марта 1938 года. В этом году ему исполнилось 85 лет.

Это первое научно-исследовательское учреждение в республике, начавшее изучение местной флоры, обогащение ее путем интродукции растений из различных стран мира.

Ботанический сад является научно-исследовательским институтом в системе Национальной академии наук Кыргызской Республики


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URL: https://www.vb.kg/428117
Теги:
Садыр Жапаров, Бишкек, Ботанический сад
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