Ташиев: Между мной и Зулушевым нет никаких разногласий

Да, действительно, сотрудниками ГКНБ был задержан шурин генпрокурора, но между мной и Курманкулом Зулушевым нет никаких разногласий, заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, сообщает АКИpress.

Видео с его словами появилось в соцсетях 18 марта.

Он отметил, что распространяется информация о том, что якобы между главами Генеральной прокуратуры и Государственным комитетом национальной безопасности есть разногласия.

"Я хочу дать объяснение насчет этого. Между мной и Курманкулом Токторалиевичым [Зулушевым] нет никаких разногласий. Мы законно, каждый в рамках своих полномочий проводим свою работу. Правильно, задержание граждан… Мы выявили коррупционную схему в Таможенной системе, на основании этого ночью задержали 8 человек", - сказал он.

Ташиев отметил, что это сотрудники таможни, те, кто занимается переводом товаров с Китая в Кыргызстан. Работала коррупционная схема, где была большая сумма денег. По предварительным данным, нанесен ущерб государству в размере 1 млрд долларов.

"Да, правильно, среди них есть шурин ["кайни"] Курманкула Токторалиевича. Он сейчас дает показания. Но причастности самого Курманкула Токторалиевича нет. Если его шурин будет задержан, он возместит ущерб и получит законное наказание. Если вину не докажут, то он будет освобожден", - заявил он.

Ташиев отметил, что со стороны ГКНБ часто задерживаются родственники чиновников, которые нарушают закон, однако вся информация озвучивается обществу.

"Они отвечают по закону. Например, родной сват президента Садыра Нургожоевича был задержан, он отсидел свое. Свояк брата Садыра Нургожоевича был начальником Погранслужбы на посту "Достук", он тоже был задержан. Он получил свое наказание в рамках закона", - сказал он.

Ташиев также рассказал, что его близкие также были задержаны, в том числе его крёстный сын ("окул бала").

"То есть, если родственники высокопоставленных чиновников нарушают закон, они также будут привлечены к ответственности. Есть задача президента, на основании этого мы никого не станем жалеть", - добавил он.

Ташиев попросил не делать трагедией из того, что задержан шурин генерального прокурора Курманкула Зулушева. "И не надо воспринимать это, как разногласие [между силовыми структурами]. Это нормальное явление, так и дальше продолжится. При нарушении закона близкие чиновников будут задержаны, это и есть задача президента", - заключил он.