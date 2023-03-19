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Садык Шер-Нияз встретился с замглавой ЮНЕСКО

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В штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла КР во Франции, постоянного представителя Кыргызстана при ЮНЕСКО Садыка Шер-Нияза с заместителем генерального директора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Ренато Оттоне Рамирес. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в области культуры, а также коснулись реализуемых с ЮНЕСКО совместных программ и инициатив, как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

В частности, в разговоре постоянный представитель Садык Шер-Нияз обратил внимание на проводимую работу по ранее достигнутым договоренностям с генеральным директором ЮНЕСКО О.Азуле, а также состоялся обмен предложениями по дальнейшему укреплению сотрудничества по линии ЮНЕСКО".


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URL: https://www.vb.kg/428119
Теги:
Садык Шер-Нияз, Франция, Кыргызстан, ЮНЕСКО
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