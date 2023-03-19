Мэрия Бишкека подготовила праздничную программу мероприятий на Нооруз

Мэрия города Бишкек подготовила праздничную программу, посвящённую празднованию Нооруз-2023. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"21 марта в 10:00 часов на площади Ала-Тоо состоится праздничное мероприятие. С 12:30 до 17:00 часов горожан ждёт концертная программа звёзд отечественной эстрады, ярмарка, выставка прикладного искусства, спортивные игры и показ национальных обрядов и традиций.

Праздничные мероприятия пройдут по всем районам столицы.

В Октябрьском районе:

19 марта в 19:00 часов в жилом массиве Алтын-Ордо пройдёт праздничное мероприятие с приготовлением национального блюда сумолок.

21 марта в 10:00 часов на базе школы №73 пройдет спартакиада "Спорт Нооруз" для жителей микрорайона Тунгуч.

21 марта в 10:00 часов на территории школы №103 жилого массива Кок-Жар будет построен боз уй, пройдут торжественные церемонии, национальные спортивные соревнования, накроют праздничный стол.

В Свердловском районе:

20 марта с 10:00 до 20:00 часов в жилом массиве Ак-Бата организуют народные гуляния с установкой юрт и организацией угощений, концертной программой, проведением национальных игр и спортивных состязаний.

22 марта в 14:00 часов в Кыргызской национальной консерватории имени К. Молдобасанова состоится игра-конкурс "Сармерден".

В преддверии празднования Нооруз по школам и садам района проводится конкурс "Сайма", направленный на популяризацию национальной одежды, узоров, шырдаков, головных уборов и национального жилища. Для победителей предусмотрен призовой фонд.

Также для всех желающих родителей с детьми на базе ЦДТ района по пятницам будут организованы бесплатные мастер-классы по войлоковалянию, чий-токуу, гончарному мастерству, и по другим видам национального рукоделия.

В Ленинском районе:

21 марта 2023 года в 10:00 часов в Чон-Арыке пройдет праздничное мероприятие с приготовлением национального блюда "сүмөлөк".

21 марта 2023 года в 10:00 часов в жилом массиве Арча-Бешик также организуют праздничное мероприятие с проведением обряда "Тушоо кесүү".

21 марта 2023 года в 10:00 часов в жилом массиве Ак-Ордо пройдут народные гуляния с организацией угощения, концертной программы и национальных игр.

21 марта 2023 года в 13:00 часов возле ТЦ "Азия-Молл" развернут этногородок, проведут ярмарку народов Азии, а также концерт от представителей разных национальностей. Для гостей праздника предусмотрен мастер-класс по национальным играм: тогуз коргоол, хан таламай, бал-таш, борьба, ордо. Также будет организована фудзона с угощением боорсоками и сүмөлөк.

В Первомайском районе:

21 марта в 10:00 часов в жилмассиве "Мурас-Ордо" организуют праздник с национальными играми по аркан тартыш, ордо тогуз-коргоол, мини-футболу и эстафету.

Дорогие горожане и гости столицы! Поздравляем вас с наступающим Ноорузом и желаем счастливого праздника.