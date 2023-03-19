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ГКНБ КР: Обнаружена контрабанда аммиачной селитры весом около 3.5 тонн

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Сотрудниками УГКНБ КР по Баткенской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с контрабандой, 17 марта 2023 года, на автотрассе в с.Ак-Татыр Баткенского района остановлена машина марки "Мерседес Бенц Спринтер" под управлением жителя Лейлекского района М.у.А.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"При осмотре в автомобиле обнаружено 70 мешков аммиачной селитры общим весом около 3.5 тонны. При себе водитель не имел соответствующих сопроводительных документов. Автомобиль и груз водворены на территорию ПОГЗ "Орто Боз".

В настоящей момент проводятся соответственные оперативно-розыскные мероприятия".


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URL: https://www.vb.kg/428122
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, контрабанда, минеральные удобрения
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