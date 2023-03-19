Адылбек Касымалиев назвал приоритеты в текущем председательстве КР в СНГ

Первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев в рамках рабочей поездки в город Москву принял участие на пленарном заседании Международного экономического форума государств-участников Содружества Независимых Государств "Диалог интеграций: СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС". Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"В своей приветственной речи первый зампред кабмина отметил что Кыргызская Республика придает важное значение участию в интеграционных объединениях.

"В рамках интеграционных объединений, активным членом которых является Кыргызская Республика, за короткий период заложен прочный фундамент для развития взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Адылбек Касымалиев, добавив, что углубление интеграционных процессов и многоплановых отношений в рамках интеграционных объединений является приоритетом в текущем председательстве Кыргызской Республики в органах Содружества Независимых Государств в 2023 году.

Он также отметил, что в рамках интеграционных процессов одним из важнейших стратегических направлений совместной работы должно стать решение следующих вопросов:

- привлечения международных инвестиций;

- либерализации процедур торговли;

- сокращения ограничений и изъятий;

- устранения технических барьеров и различных препятствий между нашими странами.

Адылбек Касымалиев также добавил, что Кыргызская Республика выступает за активизацию сотрудничества в рамках СНГ, ЕАЭС и ШОС в сравнительно новых направлениях, таких как IT-технологии, цифровизация, электронная торговля, креативная и "зеленая" экономика.

"Особую актуальность в данном контексте приобретает повышение транзитного потенциала государств–участников объединения, обеспечивающих полноценную транспортную связанность. Для нас весьма важной задачей является скорейшая практическая реализация проекта строительства железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан", которая призвана стать значимым шагом к полноценному раскрытию транзитного потенциала Центрально-азиатского региона. Строительство железнодорожной магистрали позволит повысить транспортно-транзитный потенциал всего региона Центральной Азии, а также будет способствовать углублению торгово-экономической интеграции стран СНГ с Китайской Народной Республикой, с одним из ключевых участников Шанхайской организации сотрудничества", - заключил первый зампред кабмина.

Отметим, что в форуме приняли участие заместители глав правительств стран-участниц СНГ, руководители интеграционных объединений СНГ, ШОС, ЕАЭС, БРИКС и других международных организаций.