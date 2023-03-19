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Под председательством Эмомали Рахмона в США пройдет Водная конференция ООН

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Соединенные Штаты Америки, сообщили "Азия-Плюс" в пресс-службе главы государства.

Вылет из Душанбе намечен на 20 марта, отметили в президентской пресс-службе.

Цель поездки - участие в сессии Водной конференции Организации Объединенных Наций, которая будет проходить под председательством Эмомали Рахмона 22-24 марта в Нью-Йорке.

Соорганизаторами этого мероприятия являются правительства Таджикистана и Нидерландов. Конференция будет включать ряд специальных мероприятий высокого уровня и параллельных событий, организованных государствами-членами, системой ООН и другими заинтересованными сторонами.

Глава Таджикистана планирует сделать акцент на проблеме постепенного таяния ледников, отметили в пресс-службе.

Снежные шапки для Таджикистана - крупнейший источник пресной воды, которая впоследствии используется для генерации электроэнергии.

Напомним, в декабре 2016 года по инициативе Таджикистана Генеральная Ассамблея ООН приняла решение об объявлении 2018-2028 годов Международным десятилетием действий "Вода для устойчивого развития".

Целью этой резолюции является поддержка устойчивого развития и комплексного управления водными ресурсами.

Она также направлена на содействие сотрудничеству и партнерству для достижения согласованных на международном уровне целей и задач, включая Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.


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URL: https://www.vb.kg/428128
Теги:
вода, США, ООН, Эмомали Рахмон
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