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ЦИК завершила регистрацию кандидатов в депутаты 14 айыльных кенешей

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- Бакыт Басарбек
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Завершилась регистрация кандидатов в депутаты 14 айылных кенешей Нарынской, Баткенской, Ошской, Таласской и Чуйской областей Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

Общее количество мандатов в 14 айылных кенешах – 254, из них для женщин в избирательных округах зарезервировано 97 мандатов.

Всего в 14 айылные кенеши выдвинуто 493 кандидатов, из них 174 женщин-кандидатов.

Зарегистрировано 470 кандидатов, из них 164 женщин-кандидатов.

С зарегистрированными кандидатами по 14 айылным кенешам можно ознакомиться на информационном ресурсе "Талапкер" по ссылке.

Предвыборная агитация на выборах айылных кенешей начнется с20 марта 2023 года и заканчивается в 8.00 часов 8 апреля 2023 года.

9 апреля 2023 года состоятся выборы депутатов 14 айылных кенешей.


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URL: https://www.vb.kg/428133
Теги:
Баткенская область, выборы, Нарынская область, Ошская область, Кыргызстан, местные выборы, ЦИК
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