В Москве подрались десятки граждан Таджикистана и Узбекистана

Массовая драка граждан Таджикистана и Узбекистана произошла на стройке жилищного комплекса в Москве, сообщает Baza.

"Рано утром 18 марта более пятидесяти рабочих ЖК "Остров" устроили массовую драку с арматурами и молотками. По данным "Базы", строители не поделили время посещения столовой между собой. Граждане Узбекистана непременно хотели есть до своих коллег из Таджикистана, которые хотели того же.

В итоге драка, несколько проломленных голов, реанимация и прочие "прелести" межнациональной усобицы. Десятки человек были доставлены в полицию".