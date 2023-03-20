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В Москве подрались десятки граждан Таджикистана и Узбекистана

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Массовая драка граждан Таджикистана и Узбекистана произошла на стройке жилищного комплекса в Москве, сообщает Baza.

"Рано утром 18 марта более пятидесяти рабочих ЖК "Остров" устроили массовую драку с арматурами и молотками. По данным "Базы", строители не поделили время посещения столовой между собой. Граждане Узбекистана непременно хотели есть до своих коллег из Таджикистана, которые хотели того же.

В итоге драка, несколько проломленных голов, реанимация и прочие "прелести" межнациональной усобицы. Десятки человек были доставлены в полицию".


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URL: https://www.vb.kg/428137
Теги:
миграция, Таджикистан, Узбекистан, Москва, массовая драка
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