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Пенсионная реформа во Франции: протесты радикализируются

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По всей Франции не утихают протесты в связи с принятием пенсионной реформы в обход парламента. Решение правительства "продавить" текст, который предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, несмотря на вероятное отсутствие большинства голосов в Национальном собрании, привело к политическому кризису и радикализации противников законопроекта, сообщает euronews.com.

Вечером в субботу парижские демонстранты по призыву левого профсоюза CGT ("Всеобщая конфедерация труда") собрались на юге столицы после того, как полиция оцепила Елисейские поля и Площадь Согласия. AFP сообщает о беспорядках по маршруту шествия – протестующие били рекламные щиты, поджигали мусорные баки и припаркованные велосипеды, перекрывали проезжую часть. По информации газеты "Монд", для разгона акции силовики используют водомёты и слезоточивый газ.

Накануне в ходе столкновений в Париже задержаны более 60 человек. Префектура в Лионе – третьем по величине городе страны – отчиталась о 36 арестованных. В ходе лионских беспорядков группа радикалов ворвалась в здание одного из окружных советов*. Сообщается об актах вандализма в помещении и попытке поджога центрального входа.

Мэр города Грегори Дусе из партии "зелёных" осудил насильственное проникновение в здание, но также раскритиковал руководство страны: "У властей не было оснований торопиться с принятием этой несправедливой реформы. Напряжённость, как на улице, так и в парламенте, – следствие проводимой политики".

Многотысячные митинги прошли в пятницу в Страсбурге (восток) и Лилле (север). В субботу сообщается о крупных выступлениях на улицах Нанта, Бреста и Бордо (запад).

В понедельник в нижней палате парламента состоится голосование по вотуму недоверия правительству. Соответствующие проекты внесли депутаты ультраправого "Национального объединения" и группа независимых депутатов Liot, в которую входят центристы, представители заморских территорий и корсиканские националисты. Левые фракции, как ожидается, поддержат проект Liot. Обозреватели отмечают, что у оппозиции мало шансов получить большинство голосов и отправить в отставку кабмин, возглавляемый Элизабет Борн.

Профсоюзы также готовятся к общенациональной забастовке – девятой по счёту – в четверг 23 марта.


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URL: https://www.vb.kg/428138
Теги:
митинг, Франция
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