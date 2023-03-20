В дни празднования Нооруза милиция будет нести службу в усиленном режиме

В преддверии праздника Нооруз Министерство внутренних дел Кыргызской Республики усиливает меры безопасности граждан. В период подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Нооруз, территориальными подразделениями милиции на местах принимаются организационные и практические меры, направленные на надлежащее обеспечение общественного порядка, охрану важных объектов и предотвращение противоправных действий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Издан Приказ МВД "О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан", в соответствии с которым реализуется план мероприятий по обеспечению безопасности и правопорядка на должном уровне.

Личный состав органов внутренних дел республики 20-го и 21-го марта будет нести службу в усиленном режиме. Особое внимание уделено вопросам обеспечения безопасности в местах проведения праздничных мероприятий. Под усиленную охрану взяты важные объекты.

Органами внутренних дел в целях обеспечения общественной безопасности осуществляется ряд дополнительных оперативно-профилактических мероприятий на территории республики, приняты меры, направленные на выполнение задач по предупреждению и пресечению правонарушений.

Утверждены расчеты сил и средств органов внутренних дел, задействованных в мероприятиях по охране общественного порядка. Проведены инструктажи с личным составом органов внутренних дел, поставлены задачи на проявление повышенной бдительности и оперативное реагирование.

Охрану общественного порядка в дни проведения праздничных мероприятий по республике будут обеспечивать свыше 11 тысяч сотрудников милиции.