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Наблюдатели Кыргызстана приняли участие в мониторинге выборов в Казахстане

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Вчера прошел день голосования на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов в Республике Казахстан. В мониторинге парламентских выборов в составах миссий наблюдения СНГ, ШОС и ОТГ принимают участие представители от Кыргызской Республики во главе с заместителем председателя ЦИК Н. Койчукеевым, членами ЦИК И. Гайпкуловым, У.Жылкыбаевым, председателями Кызыл-Кийской ТИК Н. Жалиевым, Базар-Коргонской ТИК Н. Мадумаровым. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

"В преддверии выборов состоялась встреча делегации ЦИК КР во главе с заместителем председателя ЦИК Н.Койчукеева с председателем ЦИК Республики Казахстан

Н. Абдировым. На встрече были обсуждены вопросы о ходе подготовки и проведения выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, работе избирательных комиссий, участии международных наблюдателей и представителей иностранных СМИ.

Наблюдатели посетили ряд избирательных участков в рамках мониторинга процесса голосования в части соблюдения требований законодательства и необходимых условий по реализации избирательных прав граждан, приняли участие в открытии участков перед началом дня голосования.

Наблюдатели были проинформированы об особенностях основных этапов электоральной кампании, ходе предвыборной агитации, количестве избирателей и избирательных участков, итогах аккредитации международных наблюдателей на выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан.

Член ЦИК И.Гаипкулов в составе наблюдателей миссии Организации Тюркских государств посетил штабы политических партий "Ауыл" и "Аманат", участвующих на выборах в парламент, провели встречи с избирательными комиссиями.

Член ЦИК У.Жылкыбаев в составе наблюдателей миссии Шанхайской организации сотрудничества посетил штабы политической партии "Республика" и др. партий, участвующих на выборах в парламент,

Наблюдать за проведением очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан приехали представители из 16 центральных избирательных органов иностранных государств (Азербайджан, Армения, Беларусь, Венгрии, Грузии, Индии, Кыргызстан, Молдова, Монголии, Российская Федерация, Румыния, Турция, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан и Филиппины).

Выборы парламента Республики Казахстан в первые проходят смешанной избирательной системе: по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа, а также по одномандатным территориальным избирательным округам.

Мажилис состоит из 98 депутатов, 69 депутатов избираются от политических партий по партийным спискам по единому общенациональному избирательному округу и 29 депутатов по одномандатным округам.

Для организации голосования образовано 10 223 участка, в том числе при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах 62 участка в 77 странах. В списки избирателей включено 12 млн. 032 тысячи 550 граждан".


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URL: https://www.vb.kg/428147
Теги:
выборы, Казахстан, ЦИК
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