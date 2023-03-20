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Сотрудники службы водных ресурсов приступили к очистке русла БЧК

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- Светлана Лаптева
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По словам руководства ведомства, по всей территории Кыргызстана подготовка к весенне-полевым работам в Кыргызстане почти завершилась.

- Семена и горючее уже закуплены, и сейчас важно, как пройдет полив в этом году. Как вы знаете, в прошлом году нашему ведомству был выделен 1 млрд сомов на проведение работ по очистке, бетонированию, приведению в надлежащее состояние оросительных систем по республике. Работы выполнялись силами организаций СВР, и все, что было запланировано, сделано. И благодаря этому проблем с доставкой воды не было. Правильная организация работ позволила дать результат. Фермеры вовремя посадили семена и получили полив. Также смогли получить и убрать урожай. Для Кыргызстана, как для аграрной страны, важно понимание значимости содержания оросительной системы в чистоте и порядке, и это забота не только службы водных ресурсов.

Сами фермеры это понимают: уже в прошлом году на участках ирригационных артерий, относящихся к их зонам ответственности, они также проводили укрепительные, очистительные мероприятия.

Но большой вопрос остается к обычным гражданам Кыргызстана, туристам и владельцам туристических компаний. Большое количество мусора, попадающего в русла каналов, - это результат деятельности несознательных людей. И это не просто загрязняет, а и усложняет работы по очистке русла. Не говоря о том, что выбрасывать бутылки, мусор в русло каналов, арыков, да и просто не в мусорный контейнер, - не экологично, не прагматично и недальновидно. И, как мы знаем, есть два пути изменить ситуацию: наказание и тотальная разъяснительная работа с населением.

В этом году мы продолжаем работы по очистке оросительных каналов, в дальнейшем планируется забетонировать как можно больше площадей каналов, но в основном русла каналов грунтовые. Здесь мы видим как идет работа на БЧК, - рассказывает заместитель директора службы водных ресурсов Минсельхоза Кыргызской Республики Валерий Гутник.

Кстати, Большой Чуйский канал – ключевой компонент ирригационной системы севера республики. Его начали строить в 1940 году и не останавливались даже во время войны. Больше 40 тысяч человек рыли вручную – лопатами. В Кыргызстане он орошает более 73 тысяч гектаров полей и еще почти 12 тысяч в Казахстане.

По техническому регламенту подобные ирригационные объекты лучше всего полностью забетонировать, чтобы снизить потери воды. Но в случае с Большим Чуйским Каналом из общей протяженности почти в 150 километров бетонное покрытие имеется лишь на участке в два километра. Все остальное – это открытый грунт, и, как следствие, приходится ежегодно проводить очистку и укрепление берегов.

Вода больше всего подмывает правый берег любой реки или канала. Поэтому именно с него решили начать бетонирование Большого Чуйского Канала. В этом году должны закончить участок протяженностью в километр.

- Июнь и июль это самые жаркие месяцы в году. В это время канал должен работать при максимальных нагрузках. Фермеры дают заявки на полив, и мы отпускаем воду почти по 35 кубометров в секунду. И важно, чтобы в это время канал смог пропустить такой объем. Иначе урожай фермеров окажется под угрозой, – подчеркнул главный инженер управления водного хозяйства Чуйской области Эрлан Омуралиев.

Расчистка канала идет быстрыми темпами. К концу апреля фермерам понадобится вода для полива.

В прошлом году правительство Кыргызстана направило на расчистку ирригационных сетей почти миллиард сомов. В результате потери воды по стране удалось снизить на 22 процента.

Напомним, Кыргызстан декларирует себя как страна, стремящаяся называться страной с "зеленой" экономикой. И рачительное использование поливной воды, по сути ледниковой воды, - одно из важных направлений, по которым и правительству, и обществу просто необходимо много работать, чтобы получить действительно реальный результат.


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URL: https://www.vb.kg/428149
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