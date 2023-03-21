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В Бишкеке экоорганизации обсудили перспективы водных действий

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- Светлана Лаптева
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Водные ресурсы в Центральной Азии: вызовы и перспективы"- так нызывалось мероприятие, которое собрало заинтересованные стороны для обсуждения устойчивой гибкости управления водными ресурсами и санитарией для всех, а также перспектив сотрудничества в регионе.

Организатором выступила организация Зеленый Альянс при поддержке Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Европейского Союза провел параллельное мероприятие в Бишкеке в рамках глобальной Конференции ООН по водным ресурсам для создания политического импульса для мобилизации действий в области водных ресурсов.

Мероприятие под названием "Водные ресурсы в Центральной Азии: вызовы и перспективы" собрало заинтересованные стороны для обсуждения устойчивой гибкости управления водными ресурсами и санитарией для всех, а также перспектив сотрудничества в регионе.

Платформа была инициирована гражданским обществом и включает в себя профессионалов из государственных органов, парламента, организаций гражданского общества, академических кругов, молодежных и женских организаций, а также международных организаций. Целью платформы является предоставление независимого форума для экспертов для обмена знаниями и опытом и предоставления возможных решений лицам, принимающим решения.

Директор Зеленого Альянса Ильгиз Камбаров подчеркнул важность решения водных вопросов, заявив, что "Вода стала одним из самых актуальных вопросов, которые необходимо решить в ближайшем будущем. Сегодня наша конференция стала как платформа для обсуждения проблем и решений на регулярной основе. Мы надеемся поддерживать платформу в качестве независимого форума в будущем".

На конференции также было подчеркнуто влияние изменения климата на водные ресурсы Кыргызстана и Центральной Азии, в частности сокращение ледников, что влияет на социально-экономическое развитие региона, производство энергии и продовольствия, а также здоровье экосистем. Был также обсужден растущий спрос на воду и ненадежное снабжение, что усиливает давление на существующие механизмы управления водными ресурсами и может привести к разногласиям.

По прогнозам, к 2050 году мировое потребление воды увеличится на 20–30%, а к 2050 году население мира, как ожидается, достигнет 9 миллиардов человек. На этом фоне вода становится все более важным вопросом для социальной сплоченности, поскольку она имеет важное значение для продовольственной безопасности, производства энергии и здоровья экосистем.

Госпожажа Луиза Чемберлен, Постоянный представитель ПРООН в Кыргызской Республике,

"Изменение климата подвергает драгоценные водные ресурсы крайнему стрессу. Необходимо четко интегрировать механизмы управления водными ресурсами в страновую политику развития и инвестиционные планы в целях укрепления мер по экономии водных ресурсов и улучшения справедливого и равноправного распределения водных ресурсов и других комплексных мер по управлению водными ресурсами в местные планы развития".

Конференция ООН по водным ресурсам, которая состоится 22–24 марта 2023 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, - это возможность перестроить траекторию и ускорить план прогресса на следующие семь лет - к 2030 году, что приведет к смелой Повестке дня действий по водным ресурсам. Конференция ООН по водным ресурсам направлена на ускорение и координацию глобального многосекторального прогресса в области водных ресурсов, аналогично тому, как обязательство в 1,5 градуса Цельсия Парижского соглашения 2015 года сделало для действий в области климата.

Созданный национальный форум в Кыргызстане предназначен для продолжения после конференционного импульса действий в области водных ресурсов в будущем и сбора обязательств, связанных с водой.

С точки зрения ЕС, наличие соответствующей и заслуживающей доверия национальной или секторальной стратегии, политики и/или реформ является фундаментальным условием для любой инициативы, направленной на улучшение управления и предоставления услуг. "В настоящее время мы рассматриваем возможность подачи в штаб-квартиру запроса на заключение контракта на проведение реформы сектора бюджетной поддержки. Основное внимание будет уделено соответствующим политикам и реформам, а также реализации нескольких ЦУР. Это также поддержит усилия нашей страны-партнера по обеспечению инклюзивного доступа к качественным государственным услугам, продвижению прав женщин и детей и созданию на отраслевом уровне условий для устойчивого роста", - сказал Стефано Коррадо, руководитель программы Европейской делегации в Кыргызстане.

Общественный фонд "Открытые инновации", член Green Alliance KG, получил официальную аккредитацию 9 сентября 2022 года для участия в Водной конференции ООН 22-24 марта 2023 года в Нью-Йорке, США, и проведения официального параллельного мероприятия за пределами штаб-квартиры ООН 25 января 2023 года на тему: "Водные ресурсы в Центральной Азии: вызовы и перспективы".

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Региональный проект "Изменение климата и устойчивость в Центральной Азии", финансируемый Европейским Союзом, реализуется с акцентом на улучшение знаний о рисках климатической хрупкости среди заинтересованных сторон на местном, национальном и региональном уровнях; содействие разработке политики и управлению ресурсами с учетом рисков, а также поддержку практических мероприятий по снижению риска.

ПРООН является глобальной сетью развития ООН, организацией, выступающей за перемены и соединяющей страны со знаниями, опытом и ресурсами, чтобы помочь людям построить лучшую жизнь. Мы находимся на местах примерно в 170 странах и территориях, работая с ними над их решениями глобальных и национальных проблем развития. По мере развития местного потенциала они опираются на персонал ПРООН и широкий круг наших партнеров.

https://green-alliance.kg/environmental-organizations-discussed-prospects-of-water-action-for-climate-resilience/


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URL: https://www.vb.kg/428151
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