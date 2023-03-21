ЦИК и МЦР в Москве разъясняют гражданам КР порядок электронного голосования

Мобильные группы ЦИК и МЦР в Москве проводят информационно-разъяснительную работу для кыргызстанцев, находящихся в городе Москва (РФ) о порядке участия в электронном голосовании. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

Работа мобильных групп направлена на обеспечение возможности участия избирателей, находящихся за рубежом, в электронном голосовании.

Напомним, что на предстоящих 9 апреля местных выборах, в трех айылных кенешах Баткенского района: в Самаркандекском, Ак-Сайском и Ак-Татырском кенешах, будет апробировано в пилотном режиме электронное голосование.

При этом, мобильными группами в Москве гражданам также оказываются услуги по сбору биометрических данных, получению облачной электронной подписи (ОЭП) и подаче заявлений для участия в электронном голосовании.

Впервые электронное голосование позволит принять участие на выборах избирателям, являющимися членами местного сообщества, имеющим постоянную прописку в указанных трех айылных аймаках, но не имеющим возможности проголосовать в день выборов на избирательном участке.

Для участия в электронном голосовании избирателю за рубежом необходимо до 24 марта 2023 года подать электронное заявление через сервис "Кабинет избирателя" (voter-cabinet.srs.kg) на портале избирателей "Тизме" (tizme.gov.kg). При подаче электронного заявления избиратель проходит биометрическую идентификацию по параметрам лица "Face-ID" либо проходит авторизацию через облачную электронную подпись.

По всем вопросам можно получить консультацию по номерам:

тел. мобильной группы +996 554 110501 (whatsapp Бурул);

тел. +8 800 30 18 318 (из России звонки бесплатные);

ЦИК, Бишкек - короткий номер 1255; +996 312 660240;

+996550 110808 (whatsapp Бермет); +996701 702111 (whatsapp Кайрат).

Электронная почта document2@shailoo.gov.kg

С информацией о кандидатах в депутаты вышеназванных айылных кенешей, можно ознакомиться пройдя по ссылкам:

Самаркандекский кенеш - https://shailoo.gov.kg/media/alai/2023/03/18/zdplzw.pdf,

Ак-Сай - https://shailoo.gov.kg/media/alai/2023/03/18/-.pdf

Ак- Татыр - https://shailoo.gov.kg/media/alai/2023/03/18/-2.pdf

Подробная информация о кандидатах в депутаты местных кенешей на информационном ресурсе "Талапкер" (https://talapker.shailoo.gov.kg/ru/kenesh_aiyl).

Официальный сайт ЦИК - shailoo.gov.kg

ЦИК КР призывает соотечественников реализовать свои избирательные права, приняв участие в электронном голосовании на предстоящих выборах в Самаркандекском, Ак-Сайском и Ак-Татырском айылных кенешах.