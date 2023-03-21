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Тюркский инвестиционный фонд станет стимулятором для инвестиций в КР

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- Бакыт Стамов
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В рамках неформального заседания глав государств, входящих в Организацию тюркских государств, в Анкаре 16 марта было подписано соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда. Уставной капитал фонда составит 500 миллионов долларов.

Тюркский инвестиционный фонд представляет собой мощную ресурсную базу для финансирования приоритетных бизнес проектов в странах Организации, отмечают в Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана. "Это финансовый инструмент, который будет стимулировать развитие торгово-экономических отношений между странами Организации тюркских государств. Реализация проектов в рамках ОТГ позволит создавать и укреплять бизнес связи между нашими странами, а также создаст условия для наращивания потенциала экономического сотрудничества", - добавили в ведомстве.

Инвестиционный фонд будет способствовать стимулированию притока частных инвестиций в республику, что положительным образом скажется на повышении позиции Кыргызстана в международных бизнес рейтингах. Кроме того, Фонд будет обеспечивать справедливое распределение инвестиций между государствами-участниками ОТГ.

Приоритетными для Тюркского инвестиционного фонда станут проекты, направленные на поддержку перехода к "зеленой" экономике, а также проекты, в которых участвуют бенефициары как минимум из двух государств-участников ОТГ. При этом, фонд будет уделять особое внимание региональным проектам, а также проектам, которые будут нацелены на укрепление экономического сотрудничества между странами-участниками Организации тюркских государств.

Управлять фондом будет Совет, в состав которого войдут по одному представителю из каждой страны.

Справочно: Организация тюркских государств – это международная организация сотрудничества тюркских государств, в настоящее время объединяющая Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турцию, Узбекистан, а также Венгрию и Туркменистан (государства-наблюдатели).

Главной целью ОТГ является содействие экономическому развитию государств – членов ОТГ путем расширения внутрирегиональной торговли и поддержки экономической деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/428154
Теги:
инвестиции, Кыргызстан, Организация тюркских государств
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