Садыр Жапаров: Пусть Нооруз принесет в каждый дом изобилие и достаток!

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 21 марта, поздравил граждан страны с праздником Нооруз.

Текст поздравления Главы государства:

"Уважаемые кыргызстанцы!

Сердечно поздравляю всех вас с народным праздником Нооруз, который олицетворяет собой пробуждение природы, является символом обновления и стремления к новой жизни.

Многовековая традиция празднования Нооруза для нашего народа – показатель глубины миропонимания и исторического самосознания кыргызского народа, который свидетельствует о богатстве нашего духовного наследия.

Этот праздник привносит в нашу жизнь новую энергию созидания и дает нам силы для роста и развития.

Сегодня Нооруз один из самых почитаемых праздников, который пришел к нам из глубины веков, является поистине общенародным торжеством, является символом дружбы, единства и стабильности нашей страны.

Нооруз отражает величие культуры и традиций нашего народа, напоминает нам о значимости вечных ценностей - доброты, милосердия и взаимопомощи.

Особую ценность этот светлый праздник приобретает на фоне происходящих в мире событий. Он помогает нам осмыслить как важно ценить согласие в обществе, беречь мирную и спокойную жизнь в нашем многонациональном государстве.

Как гласит народная мудрость, "Там, где есть единство – всегда будет благополучие".

Уважаемые соотечественники!

Еще раз от чистого сердца поздравляю вас с весенним праздником Нооруз. Пусть праздник весны, обновления и творчества подарит нам надежду и силы!

Пусть Нооруз принесет в каждый дом изобилие и достаток!

Желаю процветания нашей стране, благополучия нашему народу!".