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Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова и кыргызстанцев с праздником

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с праздником Нооруз. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Наши братские народы с особой теплотой встречают этот издревле почитаемый праздник как торжество гармонии и единства, олицетворение бескорыстного добра и счастья. Пусть светлые дни Наурыза озарят нас теплом, даруя нашим сплоченным государствам благополучие и достаток.

Убежден, благодаря совместным усилиям казахско-кыргызское стратегическое партнерство и союзничество, основанные на крепкой дружбе и добрососедстве, будут и впредь динамично развиваться на благо наших близких народов.

Пусть Наурыз принесет достаток и процветание в каждый дом!" - говорится в поздравлении Президента Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Садыру Жапарову больших успехов во всех добрых начинаниях во имя светлого будущего и процветания Кыргызстана, а народу Кыргызстана - счастья и благополучия.


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URL: https://www.vb.kg/428160
Теги:
Нооруз, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров
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