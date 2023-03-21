Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова и кыргызстанцев с праздником

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с праздником Нооруз. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Наши братские народы с особой теплотой встречают этот издревле почитаемый праздник как торжество гармонии и единства, олицетворение бескорыстного добра и счастья. Пусть светлые дни Наурыза озарят нас теплом, даруя нашим сплоченным государствам благополучие и достаток.

Убежден, благодаря совместным усилиям казахско-кыргызское стратегическое партнерство и союзничество, основанные на крепкой дружбе и добрососедстве, будут и впредь динамично развиваться на благо наших близких народов.

Пусть Наурыз принесет достаток и процветание в каждый дом!" - говорится в поздравлении Президента Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Садыру Жапарову больших успехов во всех добрых начинаниях во имя светлого будущего и процветания Кыргызстана, а народу Кыргызстана - счастья и благополучия.