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Шавкат Мирзиёев поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Ноорузом

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- Бакыт Басарбек
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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поздравил президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с праздником Нооруз. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Наши братские народы, имеющие общую историю, культуру, язык и религию, в течение веков с нетерпением ждут и радостно празднуют Навруз, который духовно объединяет людей, пробуждает в сердцах великие качества, воплощает в себе идеи гуманности и добра.

Нас бесконечно радует, что практическая реализация договоренностей, достигнутых на всех уровнях между нашими дружественными странами, служит прочным фундаментом обеспечения общего благополучия узбекского и кыргызского народов.

Уверен, что благодаря нашей твердой политической воле кыргызско-узбекские отношения в духе всеобъемлющего стратегического партнерства будут и далее последовательно развиваться", - говорится в поздравлении Президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья, семейного счастья и новых побед в ответственной государственной деятельности, а многонациональному кыргызскому народу - мира и прогресса.


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URL: https://www.vb.kg/428161
Теги:
Нооруз, Шавкат Мирзиёев, Садыр Жапаров
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