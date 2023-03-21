Шавкат Мирзиёев поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Ноорузом

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поздравил президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с праздником Нооруз. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Наши братские народы, имеющие общую историю, культуру, язык и религию, в течение веков с нетерпением ждут и радостно празднуют Навруз, который духовно объединяет людей, пробуждает в сердцах великие качества, воплощает в себе идеи гуманности и добра.

Нас бесконечно радует, что практическая реализация договоренностей, достигнутых на всех уровнях между нашими дружественными странами, служит прочным фундаментом обеспечения общего благополучия узбекского и кыргызского народов.

Уверен, что благодаря нашей твердой политической воле кыргызско-узбекские отношения в духе всеобъемлющего стратегического партнерства будут и далее последовательно развиваться", - говорится в поздравлении Президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья, семейного счастья и новых побед в ответственной государственной деятельности, а многонациональному кыргызскому народу - мира и прогресса.