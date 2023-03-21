"В Ат-Башинском районе будет построен мясокомбинат на 80 рабочих мест"

В 2022 году на социальные нужды Нарынской области Минтруд выделил 1 млрд 200 млн сомов. Об этом сегодня, 21 марта, сообщил министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев во время праздничного мероприятия, посвященного Ноорузу, на центральной площади им.Усубалиева, в городе Нарын.

"Президент Кыргызской Республики Жапаров Садыр Нургожоевич постоянно подчеркивает, что без развития регионов мы никогда не сможем развить страну.

В связи с этим Президент издал указ о национальной программе развития до 2026 года.

В настоящее время Кабинет министров уделяет этому вопросу серьезное внимание, предпринимаются все усилия. В рамках национальной программы в Нарынской области будет реализован ряд социально-экономических проектов.

Позвольте мне обратить ваше внимание на некоторые из них:

Так, в Ат-Башинском районе будет построен мясокомбинат с привлечением частных инвестиций на сумму 950 тысяч долларов США.

После запуска предприятия будет создано 80 новых рабочих мест (сроки: 2022-2025 гг.).).

Также на реке Нарын планируется строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС и Куланакской ГЭС. (сроки: 2022-2025 гг.)). Также, будут реализованы такие важные проекты, как оборудование специальных фитосанитарных лабораторий для создания условий для сертификации сельскохозяйственной продукции.

С учетом расположения Нарынской области на границе с Китаем будет разработана и реализована специальная программа по развитию приграничных населенных пунктов (сроки: 2022-2023 гг.).).

Кроме того, были снижены тарифы на электроэнергию и увеличены размеры социальных пособий для получателей пособий по случаю потери кормильца.

На исполнение государственных обязательств через министерство в 2022 году Нарынской области выделено 1 279 148 600 сомов.

Эти мероприятия направлены на улучшение социально-экономического положения Нарынской области, в первую очередь на улучшение условий жизни населения области.

Как известно, в 2022 году наше министерство по инициативе Президента Кыргызской Республики Садыра Нургожоевича Жапарова реализовало проект "Социальный контракт".

Первый этап этого проекта мы начали на пилотной основе в Жумгальском районе. В прошлом году в Нарынской области 250 семьям была оказана безвозмездная помощь на сумму 100 тыс. сомов. А в этом году планируется еще больше расширить этот проект, выделив 100 тысяч сомов на 10 тысяч семей по всей республике. Согласно данному проекту, в этом году по Нарынской области около 600 семей получат средства для запуска собственного дела ",-сказал министр.

В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента КР в Нарынской области Алтынбек Эргешов, мэр города Нарын Канболот Тутуев.

Праздничное мероприятие началось с дегустации сваренного до рассвета сумолока.

После этого участники ознакомились с выставкой национальной кухни и продуктов питания.

Затем были показаны театрализованные представления и раскрыта суть праздника Нооруз.

Праздничное мероприятие сопровождалось концертной программой. Во второй половине дня на стадионе "Ала-ТОО " прошли соревнования по национальным видам спорта.

Пресс-служба Минтруда КР